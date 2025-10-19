Село бачило війну, Голодомор, пожежу та вбивства: де народився перший президент України (фото)

Село, звідки родом Леонід Кравчук, завжди було активним і не стояло осторонь подій

Село Великий Житин на Рівненщині пережило століття історичних подій — від середньовічних маєтків князів Острозьких до воєн, вбивств і Голодомору. Тут народилися герої та діячі, які вписали своє ім’я в історію України.

Серед видатних громадян буде перший Президент України — Леонід Кравчук. "Телеграф" вирішив написати про історію та цікаві факти селища.

Перший Президент України

Великий Житин — село, де оживає історія

Назва села Великий Житин походить від слова "життя", що пов’язує поселення з давньоруськими найменнями на кшталт Житомер чи Житогой.

Перша письмова згадка про Великий Житин датується 1518 роком. Тоді король Польщі Сігізмунд I Старий підтвердив права князя Костянтина Острозького на місцеві маєтки. У 1767 році в селі збудували парафіяльну церкву святого Архистратига Михаїла, а з 1853 року діяла церковно-приходська школа. Наприкінці XIX століття село мало цукрівню, винокурню, фільварок та земельне товариство. У 1921–1939 роках Великий Житин перебував у складі Республіки Польща.

Князь Костянтин Острозький і король Сігізмунд I Старий

Мешканці села завжди активно брали участь у громадському житті, за даними в архівах. Під час Другої світової війни вони збирали посилки для радянських військовополонених у нацистських таборах, а під час Різдвяної Коляди 1943 року передали допомогу Українському Червоному Хресту на суму 2047 карбованців.

Однак війни та репресії залишили на селі тяжкий слід. 10 січня 1946 року солдат 10-ї мотомеханізованої дивізії розстріляли "невідомі бандити" під командуванням генерал-майора Дмитра Павлова. У відповідь радянські "визволителі" спалили 23 господарства — у вогні згоріло майно, худоба та запаси хліба. Вони також грабували, били та вбивали селян.

Великий Житин — рідне село багатьох відомих українців. Серед них перший Президент України Леонід Кравчук, письменник Сергій Мельничук та політичні діячі й активісти Карпюк Микола і Феодосій. Село також дало Україні численних борців за незалежність, учасників УПА та підпільників ОУН, які пережили арешти, заслання та каторгу, а пізніше були реабілітовані.

Відомі уродженці та борці за Незалежну Україну

Яка інфраструктура є в селі

У селі Великий Житин діє загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, де навчаються діти з усього населеного пункту.

Освітній центр села — Великожитинська школа

Також працює дитячий садок "Колосок" — єдина дошкільна установа громади. Будівлю звели ще у 1989 році, але через закриття у 1996-му садочок довгий час занепадав. Лише згодом його вдалося відновити, адже потреба в місці для малюків була значною — понад 180 дітей віком до трьох років чекали на відкриття закладу.

У Великому Житині також функціонує публічно-шкільна бібліотека, заснована ще у 1948 році. Вона й нині залишається культурним осередком для місцевих мешканців.

Окрасою села є дерев’яна Михайлівська церква, збудована у 1776 році. Вона вважається пам’яткою архітектури місцевого значення і захоплює своєю старовинною красою.

Старовинна Михайлівська церква — окрасa Великого Житина

Також є Будинок культури, де відбуваються святкові заходи, концерти та зустрічі.

Будинок культури — центр подій і свят громади

