Колишній форпост Київської Русі: яке місто "виколисувало" поета-символіста Олександра Олеся (фото)

Батьківщина Олександра Кандиби є Білопілля, яке виросло з укріпленого міста Вир ще з часів Київської Русі

Невелике, але історично важливе Білопілля, що в Сумській області, відоме не лише стародавніми укріпленнями й козацькими традиціями, а і як рідне місто українського символіста Олександра Олеся.

Тут у 1878 році побачив світ Олександр Кандиба, який взяв псевдонім Олександр Олесь. Він є автором багатьох популярних книжок, альманахів та віршів, як от "Чари ночі" (який став романсом), "О слово рідне! Орле скутий!.." та "З журбою радість обнялась". "Телеграф" вирішив написати про рідне місто цього видатного українця та дізнатись, чим воно відоме.

Петропавлівська церква Успенська церква Архангело-Михайлівська церква Архангело-Михайлівська церква

Олександр Олесь родом з міста Білопілля, що на Сумщині

Територія сучасного міста була заселена ще у II–VI століттях, про що свідчать археологічні знахідки поселення черняхівської культури. У часи Київської Русі тут існувало укріплене місто Вир, яке захищало регіон від кочівників, і перші згадки про нього з’являються в "Повчанні" Володимира Мономаха.

У XVII столітті на місці давнього Вира виникло поселення, що з часом отримало назву Білопілля. Місто було важливим центром козацького полку, мало острог із багатьма баштами та активно розвивалося завдяки ярмаркам і торгівлі. Після скасування полкового устрою Білопілля стало повітовим центром, а згодом — районним містом Харківської губернії.

Місто пережило важкі часи: під час Голодомору 1932–1933 років загинуло понад 2 тисячі мешканців, а під час Другої світової війни Білопілля займали німецькі війська, звільнене воно було лише у вересні 1943 року. У післявоєнний період місто активно розбудовувалося: тут діяли машинобудівний завод, дорожньо-експлуатаційна дільниця, сільськогосподарські організації, харчові та меблеві підприємства, навчальні заклади, будинок культури, кінотеатр і музична школа. У 1966 році в місті спорудили Білопільську телевежу — одну з найвищих конструкцій регіону.

Телевежа Будинок культури Кінотеатр "Україна" Музична школа Яка інфраструктура є в Білопіллі

