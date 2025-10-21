Вічний календар: які заводи випускали "гаджет", який могла купити лише радянська еліта (фото)

Механічні радянські календарі відрізнялись дизайном

Колись, мабуть, у кожному кабінеті високопосадовців СРСР стояв невеликий металевий календар із перекидною датою, днем тижня та місяця. Він був популярним у 1960–1980-х роках і його випускав не один завод.

Такі механічні календарі були вічними. "Телеграф" вирішив розповісти, хто їх випускав і в якому році.

Основне виробництво механічних календарів у Радянському Союзі припало на період з 1960-х до 1980-х років. Найвідоміші зразки виготовляли на Ленінградському монетному дворі (Гознак) — саме там створювали високоякісні моделі, часто прикрашені зображеннями визначних місць Ленінграда, зокрема знаменитим "Мідним вершником".

Модель із "Мідним вершником"

В Україні виробництво таких календарів також активно розвивалося. Одеський завод замкових виробів випускав серії з місцевими символами — наприклад, із зображенням якоря, датовані 1967 роком. А Харківський завод нестандартного обладнання у 1970–1980-х роках створював власні варіанти настільних "вічних" календарів, які відзначалися оригінальним дизайном і міцністю.

Популярний настільний аксесуар 60–80-х років серед еліт

