Її ягодами можна отруїтися: у Києві помітили небезпечну рослину (фото)

Деревогубець витісняє інші рослини з ділянки

Попри красу, окремі рослини можуть бути небезпечними. Наприклад, подофіл, який має яскраве листя, але отруйне коріння. А у Києві мешканка помітила рослину з жовто-червоними ягодами під назвою деревогубець.

Відповідними фото рослини вона поділилась у спільноті "Рослинний світ України". Деревогубець — це багаторічна ліана, довжина якої може сягати майже 15 метрів. Її садять там, де немає "конкурентів" у вигляді великих дерев, оскільки рослина може їх погубити. Пагони деревогубця охоплюють дерево, потрапляють усередину кори та "витягують" поживні речовини. Звідси походить назва рослини.

Деревогубець, фото Тетяни Дементьєвої

Цвіте деревогубець переважно у першій половині літа, а на початку осені з’являються яскраво-жовті плоди. Вони надають ділянкам естетичного вигляду. Плоди можуть тріскати, оголюючи помаранчеве насіння.

Деревогубець плодоносить восени, фото Тетяни Дементьєвої

В Україні деревогубець найчастіше росте в південних і центральних областях. Його можна побачити на добре освітлених ділянках або біля доріг. Дуже часто рослину садять для озеленення альтанок, парканів і арок. Деревогубець невибагливий у догляді і росте на різних ґрунтах. Водночас ягоди цієї рослини не можна їсти, бо вони отруйні.

