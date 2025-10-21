Рус

Її ягодами можна отруїтися: у Києві помітили небезпечну рослину (фото)

Вікторія Козар
Рослина деревогубець
Рослина деревогубець. Фото Колаж "Телеграфу" / Freepik

Деревогубець витісняє інші рослини з ділянки

Попри красу, окремі рослини можуть бути небезпечними. Наприклад, подофіл, який має яскраве листя, але отруйне коріння. А у Києві мешканка помітила рослину з жовто-червоними ягодами під назвою деревогубець.

Відповідними фото рослини вона поділилась у спільноті "Рослинний світ України". Деревогубець — це багаторічна ліана, довжина якої може сягати майже 15 метрів. Її садять там, де немає "конкурентів" у вигляді великих дерев, оскільки рослина може їх погубити. Пагони деревогубця охоплюють дерево, потрапляють усередину кори та "витягують" поживні речовини. Звідси походить назва рослини.

Деревогубець
Деревогубець, фото Тетяни Дементьєвої

Цвіте деревогубець переважно у першій половині літа, а на початку осені з’являються яскраво-жовті плоди. Вони надають ділянкам естетичного вигляду. Плоди можуть тріскати, оголюючи помаранчеве насіння.

Деревогубець як виглядає
Деревогубець плодоносить восени, фото Тетяни Дементьєвої

В Україні деревогубець найчастіше росте в південних і центральних областях. Його можна побачити на добре освітлених ділянках або біля доріг. Дуже часто рослину садять для озеленення альтанок, парканів і арок. Деревогубець невибагливий у догляді і росте на різних ґрунтах. Водночас ягоди цієї рослини не можна їсти, бо вони отруйні.

