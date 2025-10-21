Его ягодами можно отравиться: в Киеве заметили опасное растение (фото)

Древогубец вытесняет другие растения с участка

Несмотря на красоту, некоторые растения могут быть опасными. Например, подофил, имеющий яркие листья, но ядовитые корни. А в Киеве жительница заметила растение с желто-красными ягодами под названием древогубец.

Соответствующими фото растения она поделилась в сообществе "Растительный мир Украины". Древогубец – это многолетняя лиана, длина которой может достигать почти 15 метров. Ее сажают там, где нет "конкурентов" в виде больших деревьев, поскольку растение может их погубить. Побеги древогубца охватывают дерево, попадают внутрь коры и "вытягивают" питательные вещества. Отсюда происходит название растения.

Древогубец, фото Татьяны Дементьевой

Цветет древогубец преимущественно в первой половине лета, а в начале осени появляются ярко-желтые плоды. Они придают участкам эстетический вид. Плоды могут трескаться, обнажая оранжевые семена.

Древогубец плодоносит осенью, фото Татьяны Дементьевой

В Украине древогубец чаще всего растет в южных и центральных областях. Его можно увидеть на хорошо освещенных участках или возле дорог. Очень часто растение сажают для озеленения беседок, заборов и арок. Деревогубец неприхотлив в уходе и растет на разных почвах. В то же время ягоды этого растения нельзя есть, потому что они ядовиты.

