В Україні можна побачити унікальний "замок-календар": як туди потрапити, що про нього відомо (фото)

В Україні розташовано безліч чудових замків, кожен із яких дивує своєю архітектурною будовою та історією. Серед них виділяється Збаразький замок та розкішний палац Шенборнів, який прозвали "замок-календар".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про цю пам’ятку архітектури. Замок Шенборнів оповитий легендами.

Як виглядає "замок-календар" в Україні й хто в ньому жив

Замок Шенборнів, відомий в Україні та за її межами як замок Берегвар, був збудований у 1895 році як мисливська резиденція для одного з найвідоміших австрійських пологів — графів Шенборнів. Він вражає своїм архітектурним виглядом, оскільки прикрашений барельєфами з геральдичними символами роду, вітражами та декоративними флюгерами – це все надає фасадам особливої розкоші.

Замок Шенборнів знаходиться на Закарпатті

Але головна особливість замку полягає у його календарному принципі будівництва. У палаці 12 входів, що символізують місяці року, 52 кімнати — за кількістю тижнів, 365 вікон, одне з яких потайне, та чотири вежі, що втілюють пори року.

Замок Шенборнов побудований за принципом астрологічного календаря

Навколо маєтку було створено мальовничий парк-дендрарій площею майже 20 гектарів із рідкісними деревами та чагарниками.

Замок Шенборнов зберігся в оригінальному вигляді

Унікальний замок оповитий легендами, за однією з них, у палаці сталася любовна трагедія. Граф Ервін Фрідріх, який найбільше любив свою дружину Фредеріку, якось повернувся з полювання і застав її з молодим полковником.

Як виглядає замок Шенборнів

Коханця він скинув із Соколової вежі, а Фредеріку вигнали з палацу. З того часу на баштовому годиннику замку зникла цифра 4 — символ того моменту, коли серце графа було розбите. Але після його смерті цифру відновили, і сьогодні туристи можуть переконатися, що "четвірка" виглядає помітно молодшою за інші цифри.

Башта з годинником у замку Шенборнів

Відомо, що 1946 року замок став базою санаторію "Карпати", а 2011 року оновлений санаторій увійшов до складу ЗАТ "Укрпрофоздоровниця". Сьогодні замок Берегвар має статус пам’ятки архітектури національного значення.

Споруда збереглася практично в оригінальному вигляді, без значних добудов та реконструкцій, і продовжує функціонувати як санаторій.

Люстра у палаці Шенборнів

Як дістатися до замку Шенборнів

Дістатися до палацу можна автомобілем трасою Київ – Львів – Чоп, а також потягом або електричкою до станції "Карпати", звідки пішки доведеться пройти 15–20 хвилин. Автобуси до замку курсують із міст Ужгород, Мукачево та Свалява.

