Радянська влада скидала тіла у колодязь, який залила бетоном: який замок в Україні бачив жахіття (фото)

Події, які відбувались в цьому замку в Тернопільській області, описані в одному романі

На Замковій горі недалеко від міста Збаража височіє Збаразький замок — одна з найвідоміших фортифікацій Тернопільщини. Ця велична споруда пережила облоги, війни та масові страти.

Нині його відреставровано і відкрито для відвідувачів, щоб кожен міг відчути атмосферу XVII століття та зануритися в історію краю. "Телеграф" вирішив розповісти про нього.

Вид на замок зверху

Замок був зведений у 1626–1631 роках за проєктом фламандського архітектора ван Пеєна, який використовував італійські фортифікаційні ідеї Скамоцці. Будівництво здійснювали брати Юрій та Христофор Збаразькі. Після смерті Юрія у 1636 році замок перейшов у власність князів Вишневецьких, які посилили його оборонні споруди.

Фортеця має квадратний план із стороною 88 метрів і п’ятигранними бастіонами на кутах. Висота земляних валів сягає 12 метрів, а товщина — до 23 метрів. У замку були каземати, тунелі, що з’єднували бастіони з внутрішнім двором, та близько 50 гармат. Первісно заплановані кутові вежі перетворили на бастіони, а по периметру внутрішнього двору звели одноповерхові каземати.

План замку

На подвір’ї стоїть двоповерховий ренесансний палац із балконом над головним входом, а фасади казематів виконані в аналогічному стилі. В’їзна вежа розташована на одній осі з парадним входом до палацу.

Старовинні мури, що бачили битви і облоги

Історичне значення замку

У 1649 році він став центром оборони під час повстання Богдана Хмельницького. Після тривалої облоги Збаража було укладено Зборівський договір. В історичних подіях брали участь козацький полковник Іван Богун та інші відомі діячі, а сама облога стала основою для роману "Вогнем і мечем".

У радянські часи фортеця занепала, а у сталінські роки тут діяла спецв’язниця НКВС–МДБ. Масові розстріли відбувалися у підвалах, а тіла жертв скидали у колодязь на подвір’ї, пізніше забетонований. У 1990-х останки перепоховали на місцевому цвинтарі, а історія в’язниці стала окремою експозицією Збаразького краєзнавчого музею.

З 1994 року замок входить до складу Збаразького державного історико-архітектурного заповідника. На початку XXI століття фортецю повністю відреставрували, а у 2021–2022 роках за програмою "Велика реставрація" оновили перехідний міст та внутрішні стіни рову.

Фортифікаційні стіни збереглися після реставрації XXI століття

Внутрішній двір

Замок відкритий для туристів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні був монастир, який перетворився на тюрму. Підвал цієї будівлі бачив багато страт.