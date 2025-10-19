Радянська влада скидала тіла у колодязь, який залила бетоном: який замок в Україні бачив жахіття (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Події, які відбувались в цьому замку в Тернопільській області, описані в одному романі
На Замковій горі недалеко від міста Збаража височіє Збаразький замок — одна з найвідоміших фортифікацій Тернопільщини. Ця велична споруда пережила облоги, війни та масові страти.
Нині його відреставровано і відкрито для відвідувачів, щоб кожен міг відчути атмосферу XVII століття та зануритися в історію краю. "Телеграф" вирішив розповісти про нього.
Замок був зведений у 1626–1631 роках за проєктом фламандського архітектора ван Пеєна, який використовував італійські фортифікаційні ідеї Скамоцці. Будівництво здійснювали брати Юрій та Христофор Збаразькі. Після смерті Юрія у 1636 році замок перейшов у власність князів Вишневецьких, які посилили його оборонні споруди.
Фортеця має квадратний план із стороною 88 метрів і п’ятигранними бастіонами на кутах. Висота земляних валів сягає 12 метрів, а товщина — до 23 метрів. У замку були каземати, тунелі, що з’єднували бастіони з внутрішнім двором, та близько 50 гармат. Первісно заплановані кутові вежі перетворили на бастіони, а по периметру внутрішнього двору звели одноповерхові каземати.
На подвір’ї стоїть двоповерховий ренесансний палац із балконом над головним входом, а фасади казематів виконані в аналогічному стилі. В’їзна вежа розташована на одній осі з парадним входом до палацу.
Історичне значення замку
У 1649 році він став центром оборони під час повстання Богдана Хмельницького. Після тривалої облоги Збаража було укладено Зборівський договір. В історичних подіях брали участь козацький полковник Іван Богун та інші відомі діячі, а сама облога стала основою для роману "Вогнем і мечем".
У радянські часи фортеця занепала, а у сталінські роки тут діяла спецв’язниця НКВС–МДБ. Масові розстріли відбувалися у підвалах, а тіла жертв скидали у колодязь на подвір’ї, пізніше забетонований. У 1990-х останки перепоховали на місцевому цвинтарі, а історія в’язниці стала окремою експозицією Збаразького краєзнавчого музею.
З 1994 року замок входить до складу Збаразького державного історико-архітектурного заповідника. На початку XXI століття фортецю повністю відреставрували, а у 2021–2022 роках за програмою "Велика реставрація" оновили перехідний міст та внутрішні стіни рову.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні був монастир, який перетворився на тюрму. Підвал цієї будівлі бачив багато страт.