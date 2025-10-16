Там кожен будинок – унікальне місце. В Україні є ціле місто-музей (відео)

Це місто відрізняється своїм колоритом та вишуканою архітектурою.=

В Україні є безліч цікавих місць, куди можна вирушити на вікенд цієї осені. Серед них найстаріше місто нашої країни, а також місто-музей, розташоване у Львівській області.

Йдеться про Самбір, який має як культурне, так і історичне значення. Детальніше про його пам’ятки розповіла українка в Tik-Tok.

Що подивитися в Самборі й скільки коштуватиме відпочинок

Самбір має дивовижну історію та багато архітектурних пам’яток, тому його сміливо можна назвати "місто-музей". Заснували його у 1241 році й колись Самбір стояв на перетині торгових шляхів. Сьогодні це затишний куточок Львівської області, де кожна вулиця зберігає сліди старовинної архітектури та культурної спадщини.

Відпочинок у місті Самбір Львівської області

"Родзинкою" міста вважається готичний костел Святого Іоанна Хрестителя — найвища будівля Самбора. Його історія почалася ще у XVI столітті, і досі храм вражає величчю та красою.

Костел Святого Іоанна Хрестителя у Самборі

При відвідуванні міста вам обов’язково варто завітавши до краєзнавчого музею "Бойківщина", де можна дізнатися більше про бойків: тут зібрано старовинні предмети побуту, народні костюми та унікальні етнографічні експонати.

Музей "Бойківщина" у Самборі

Не менш шанована у місті є церква Різдва Пресвятої Богородиці. У її стінах зберігається чудотворна ікона Самбірської Богородиці, а також мощі святого Валентина – покровителя закоханих.

Тих, хто цікавиться мистецтвом, варто заглянути до школи декоративно-ужиткового мистецтва, а неподалік розташований і музей Леся Курбаса, присвячений видатному режисерові та реформатору української сцени. Щоправда, варто пам’ятати, що у вихідні музей зачинено.

Музей Леся Курбаса

І, звичайно, не можна пройти повз старовинну ратушу на площі Ринок. Її вежу з годинником видно здалеку, а з верхніх поверхів відкривається панорама старого міста.

Ратуша в Самборі

Варіанти ночівлі можна знайти на booking, ціни за апартаменти за ніч стартують від 700 грн до 2500 грн. На OLX можна також знайти різні варіанти житла, там вартість подобової оренди стартує від 800 гривень.

Подобова оренда житла у Самборі

Дістатись Самбору з Києва можна поїздом "Київ-Чоп", вартість плацкарту становить 224 гривні, а купе — 329 грн. Також можна поїхати автобусом, ціна стартує від 750 до 1800 грн, залежно від перевізника та класу автобуса.

