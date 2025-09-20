Там восени не тільки бюджетно, а й гарно: де знаходиться найстаріше місто України і чим воно дивує

Це місто дивує своєю архітектурою

В Україні знаходиться безліч красивих місць, де можна насолодитися архітектурними пам’ятками. Але найбільший замок з неймовірним краєвидом на лиман розташований у Білгород-Дністровському. У цьому місті можна бюджетно провести уїк-енд цієї осені.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якими визначними пам’ятками славиться найстаріше місто сучасної України. Також ми дізналися, скільки в середньому там може обійтися відпочинок.

Що подивитись у Білгород-Дністровському

У Білгород-Дністровському восени не менш красиво, ніж улітку. Сюди приїжджають, щоб помилуватися старовинною архітектурою та мальовничими краєвидами. Головною пам’яткою міста є Аккерманська фортеця — потужне середньовічне укріплення, побудоване в XIV-XV століттях на місці давньої грецької колонії Тіра. Її руїни досі збереглися і додають цьому місцю особливу атмосферу.

Аккерманська фортеця

Окрім фортеці, у місті багато музеїв та старовинних храмів, серед яких особливо цікава підземна церква великомученика Іоанна Сочавського. У ній є купіль, що живиться водою святого джерела. Паломники кажуть, то вона має цілющі властивості. Церква на вигляд зовсім непомітна, проте не має аналогів в Україні.

Підземна церква великомученика Іоанна Сочавського.

Не варто оминати й Дністровський лиман, адже його мальовничі краєвиди роблять прогулянку містом ще більш захоплюючою, а осінні пейзажі тут особливо чарівні.

Аккерманська фортеця на Одещині

Зазначимо, що історик Олександр Алфьоров на своєму каналі в YouTube назвав Білгород-Дністровський одним із найдавніших у світі та найстарішим містом в Україні. Його історія налічує понад 2500 років.

Скільки коштуватимуть вихідні в Білгород-Дністровському

Для зручності відпочинку в Білгород-Дністровському можна скористатися такими платформами для оренди житла як Booking.com або OLX. Ціни залежать від рівня комфорту та типу розміщення, тому кожен може вибрати варіант під свій гаманець.

На OLX можна знайти подобову оренду кімнат та квартир, ціни стартують від 400 гривень за ніч.

Оренда квартир у Білгород-Дністровському

На Booking представлені готелі та апартаменти, де ціни за дві ночі (для двох осіб) стартують від 1000 гривень.

Відпочинок у Білгород-Дністровському у 2025 році

Дістатися з Києва до Білгорода-Дністровського можна прямим автобусом, вартість квитка складає 800 гривень.

Також можна спочатку доїхати поїздом до Одеси (від 225 гривень за квиток). З Одеси до Білгорода-Дністровського легко дістатися автобусом або електричкою.

