Чим можна замінити повербанк для зарядки телефона

Ці способи не завжди дозволяють зарядити телефон на повну

Якщо раптово вимкнули світло, а ви не встигли зарядити смартфон — виконати роль повербанка зможуть деякі підручні предмети. Найпростіше, скористатися зарядом ноутбука, якщо він ще не сів.

"Телеграф" зібрав популярні способи зарядити смартфон від того, що може бути вдома або доступне. Деякі з них можна реалізувати без особливих зусиль.

Від ноутбука

Якщо у вас є доступ до ноутбука, ви можете зарядити телефон, підключивши його через USB. Цей спосіб повільніший, ніж використання спеціального зарядного пристрою, але може бути зручним, коли інші варіанти недоступні.

Від автомобіля

Якщо у вас є доступ до автомобіля, можна підключитися до прикурювача за допомогою адаптера або використати порт USB.

Портативні сонячні зарядні пристрої

Деякі туристичні зарядки використовують сонячні панелі для перетворення сонячного світла на електрику, що дозволяє заряджати телефон без традиційного джерела живлення. Швидко не буде, але підтримати телефон в робочому стані дозволить.

Акумулятори навколо

Якщо у вас немає повербанку, знайдіть інші акумулятори у вашому домі. Деякі пристрої, як-от камери, дрони чи навіть деякі іграшки, можуть мати сумісні батареї, які можна використовувати з відповідним адаптером. Від деяких блютус-колонок також можна зарядити телефон, адже вони мають USB-вхід.

Раніше "Телеграф" розповідав про звички заряджання та використання смартфона, які допоможуть заощадити електроенергію. Акумулятор при цьому працюватиме довше та стабільніше.