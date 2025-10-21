Клювало напроти нудистського пляжу: рибалка у Києві витягнув двох колючих хижаків (фото та карта)

Столичному рибалці пощастило упіймати у Києві судака та окуня

Гідропарк, який розташований на Венеційському та Долобецькому островах, залишається одним із найулюбленіших місць киян. Територія ідеально підходить для активного дозвілля на свіжому повітрі.

Особливою популярністю серед відвідувачів користується риболовля, адже тут рибалки можуть насолодитися природою, не виїжджаючи за межі міста, та вполювати здобич. Про один з таких випадків розповіли у тематичній спільноті Рибалка Київ | Київська область.

Як виявилося, сором'язливий рибалка на ім'я Влад, який приховав своє обличчя за "масками" героїв популярного телевізійного серіалу "Надприродне", спіймав на спінінг окуня та судака, які вирізняються серед сородичів своїми агресивно-колючими плавцями.

Рибалка з судаком

Трофей у вигляді окуня

Він використовував приманку Vipo 2,8 смарагдового кольору та воблер Flagman Swim Spark 88SP B397.

Судячи з "геолокації", якою поділився щасливий рибалка, одна здобич була спіймана на "зимовому пляжу", а інша напроти нудистського пляжу "Довбичка", що на Трухановому острові.

Зимовий пляж у Гідропарку

Напроти пляжу "Довбичка" на Трухановому острові

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у селі Уляники на Київщині, місцевий рибалка витяг дзеркального коропа вагою в 30,8 кілограм. Чоловік ледве підняв рибу, аби показати її "у всій красі".

Також "Телеграф" розповідав про чоловіка, якому озеро Карпич в Кіровоградській області подарувало трофей вагою в 18 кілограмів. Рибалка зловив величезного коропа з першого закиду.