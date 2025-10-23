Позбавтеся протягів за копійки. Як власноруч утеплити вікна за пару хвилин (відео)

Цей спосіб часто використовують іноземці

Питання опалення в досить холодну погоду та відключення світла неабияк турбує українців. Проте є кілька дієвих порад, які допоможуть зберегти тепло вдома.

"Телеграф" розповість, який лайфхак допоможе зробити квартиру чи будинок теплішими. Для цього знадобиться лише пухирчата плівка. Відповідним способом збереження тепла поділились у Facebook іноземні користувачі.

За їх словами, даний лайфхак працює вже не перший рік й допомагає навіть зекономити на комунальних рахунках з автономним опаленням. Для того, аби зігріти квартиру, слід вирізати з пухирчатої плівки кілька шматків під розмір вікна. Їх можна розділити на декілька, це не обов'язково мають бути суцільні аркуші.

Далі вікно треба змочити з пульверизатора мильним розчином (вода+трохи миючого засобу). І після цього одразу ж приклеїти плівку на вікно.Таким чином можна заклеїти усі вікна, чим більша їх площа, тим більше плівка утримуватиме тепло.

У коментарях автор додала, що клеїти слід гладкою стороною до скла. Також такий спосіб не псує скло та не залишає слідів на ньому. Не обов'язково заклеювати усе вікно, можна лише певну частину, але тоді ефект зменшиться.

Цей лайфхак також можна використовувати й у приватних будинках, та коли ввімкнуть централізоване опалення. Плівка допоможе на довше зберегти тепло в квартирі.

