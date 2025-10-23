Мерзнути залишилось недовго. Коли в Києві почнеться опалювальний сезон

У лікарнях, школах і садочках вже дали тепло

Опалювальний сезон у Києві має розпочатись вчасно. Однак російські удари по енергетичних потужностях та газовидобувним можуть внести свої корективи.

Що треба знати:

Старт опалення для побутових споживачів залежить від погодних умов

Об'єкти соціальної сфери опалюються з 3 жовтня

Орієнтовно тепла варто очікувати з початку листопада

Як розповів нардеп Андрій Вітренко в ефірі "Новини Live", опалювальний сезон розпочнеться у столиці вчасно. Наразі енергетика відновлюється від російських атак, однак певні потужності втрачено, що добре видно за графіками відключень.

"Енергетики вже відновлюють електропостачання, і, за підсумками наради, запевнили, що опалювальний сезон у Києві розпочнеться вчасно, відповідно до загальнонаціональних графіків", — каже Вітренко.

Однак у столиці запуск опалення залежатиме від погодних умов. Орієнтовно тепла варто очікувати з початку листопада. Технічно Київ готовий до опалювального сезону, але знищенна на 60% газовидобувана інфраструктура не дозволяє почати подачу тепла зараз. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі "Київ24" казав, що газ знадобиться більше тоді, коли буде -10 чи -15, в січні-лютому, ніж зараз.

За його словами, поки що в Києві не розпочинають опалювальний сезон через те, що погода для середини жовтня досить тепла, а в подальшому синоптики прогнозують +16 градусів.

Водночас ще 2 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 3 жовтня починається подача тепла до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших об'єктів соціальної інфраструктури столиці. Почато опалення житлових будинків залежатиме від погоди, адже рекомендований старт — коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

