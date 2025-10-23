Потрібно всього три підручні засоби: як зробити тепліше в квартирі за лічені хвилини
В Україні помітно похолодало, а опалювальний сезон поки що не поспішає стартувати. У таких умовах доводиться шукати прості та ефективні способи зберегти та примножити тепло у будинку.
У Tik-Tok українка поділилася відео, як своїми руками за кілька хвилин можна збільшити тепловіддачу батарей. Потрібно всього три простих засоби.
Як підвищити тепловіддачу батарей у будинку
Враховуючи, що у квартирах зараз прохолодно, важливо знати, як за допомогою простого та бюджетного методу можна підвищити тепловіддачу батарей та зробити житло комфортнішим.
Щоб збільшити тепловіддачу батарей на 1-2 градуси, потрібно скористатися щільною фольгою, картоном та скотчем. З їх допомогою ви зробите екран, що відображає тепло.
Візьміть картонну коробку за розміром батареї та виріжте з неї основу. У місцях, де є кріплення радіатора, зробіть невеликі вирізи, щоб лист можна було легко вставити за батарею.
Одну сторону картону оберніть фольгою, вона відбиватиме тепло назад у кімнату, не даючи йому йти в стіну. Зафіксуйте фольгу скотчем по периметру, щоб вона міцно трималася.
Після цього акуратно розмістіть картон за батареєю фольгою назовні та побачите, що вже через пару годин батарея почне віддавати більше тепла, а кімната стане помітно затишніше.
