Потрібно всього три підручні засоби: як зробити тепліше в квартирі за лічені хвилини

У квартирі потрібно правильно спрямувати теплову енергію

В Україні помітно похолодало, а опалювальний сезон поки що не поспішає стартувати. У таких умовах доводиться шукати прості та ефективні способи зберегти та примножити тепло у будинку.

У Tik-Tok українка поділилася відео, як своїми руками за кілька хвилин можна збільшити тепловіддачу батарей. Потрібно всього три простих засоби.

Як підвищити тепловіддачу батарей у будинку

Враховуючи, що у квартирах зараз прохолодно, важливо знати, як за допомогою простого та бюджетного методу можна підвищити тепловіддачу батарей та зробити житло комфортнішим.

Щоб збільшити тепловіддачу батарей на 1-2 градуси, потрібно скористатися щільною фольгою, картоном та скотчем. З їх допомогою ви зробите екран, що відображає тепло.

Візьміть картонну коробку за розміром батареї та виріжте з неї основу. У місцях, де є кріплення радіатора, зробіть невеликі вирізи, щоб лист можна було легко вставити за батарею.

Одну сторону картону оберніть фольгою, вона відбиватиме тепло назад у кімнату, не даючи йому йти в стіну. Зафіксуйте фольгу скотчем по периметру, щоб вона міцно трималася.

Після цього акуратно розмістіть картон за батареєю фольгою назовні та побачите, що вже через пару годин батарея почне віддавати більше тепла, а кімната стане помітно затишніше.

