Избавьтесь от сквозняков за копейки. Как самостоятельно утеплить окна за пару минут (видео)

Этот способ часто используют иностранцы

Вопрос отопления в достаточно холодную погоду и отключение света очень беспокоит украинцев. Однако есть несколько действенных советов, которые помогут сохранить тепло дома.

"Телеграф" расскажет, какой лайфхак поможет сделать квартиру или дом теплее. Для этого понадобится только пузырчатая пленка. Соответствующим способом сохранения тепла поделились в Facebook иностранные пользователи.

По их словам, данный лайфхак работает уже не первый год и помогает даже сэкономить на коммунальных счетах с автономным отоплением. Чтобы согреть квартиру, следует вырезать из пузырчатой пленки несколько кусков под размер окна. Их можно разделить на несколько, это не обязательно должны быть сплошные листы.

Далее окно надо смочить с пульверизатора мыльным раствором (вода+немного моющего средства). И после этого сразу же приклеить пленку на окно. Таким образом можно заклеить все окна, чем больше их площадь, тем больше пленка будет удерживать тепло.

В комментариях автор добавила, что клеить следует гладкой стороной к стеклу. Такой способ не портит стекло и не оставляет следов на нем. Не обязательно заклеивать все окно, можно только определенную часть, но тогда эффект снизится.

Этот лайфхак можно использовать и в частных домах, и когда включат централизованное отопление. Пленка поможет дольше сохранить тепло в квартире.

