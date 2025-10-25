Рус

"Дев’ять чи десять?". Українці не можуть зупинитись створювати меми про перехід на зимовий час

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Автор
Меми про перехід на зимовий час
Меми про перехід на зимовий час. Фото Колаж, "Телеграф"

26 жовтня українці переведуть годинники

У неділю, 26 жовтня, в Україні будуть переводити годинник на годину назад. Черговий перехід з літнього на зимовий час надихає українців на меми та жарти.

"Телеграф" долучився до цієї хвилі позитиву та створив кілька смішних картинок. Зауважимо, що годинники будуть переводити з 4 ранку на 3:00.

Тобто в українців з'явиться додаткова година для сну, що можна розцінити як подарунок. Однак тут й не варто забувати про домашніх улюбленців, які вже звикли до старого режиму господарів, а тепер їм треба знову перелаштовуватись.

Переведення годинників завжди супроводжується плутаниною в часі. Тут не можна не згадати легендарний мем про "Дев'ять чи десять? Баба не чує". Адже чимало людей 26 жовтня можуть плутати час.

До того ж додаткова година не стільки радує українців, як потішило б повернення у часі років на 15. Адже зараз Україна живе в досить важкі часи: війна, відключення світла, зростання цін, багатьох це втомлює, тому люди згадуються часи "коли долар був по 8 грн".

Нагадаємо, що не вся техніка та гаджети автоматично переводяться на зимовий час. Деякі прилади слід налаштовувати власноруч, особливо це стосується побутових гаджетів.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто і коли вирішив, що треба переводити годинник і навіщо це потрібно.

