"Дев’ять чи десять?". Українці не можуть зупинитись створювати меми про перехід на зимовий час

26 жовтня українці переведуть годинники

У неділю, 26 жовтня, в Україні будуть переводити годинник на годину назад. Черговий перехід з літнього на зимовий час надихає українців на меми та жарти.

"Телеграф" долучився до цієї хвилі позитиву та створив кілька смішних картинок. Зауважимо, що годинники будуть переводити з 4 ранку на 3:00.

Тобто в українців з'явиться додаткова година для сну, що можна розцінити як подарунок. Однак тут й не варто забувати про домашніх улюбленців, які вже звикли до старого режиму господарів, а тепер їм треба знову перелаштовуватись.

Переведення годинників завжди супроводжується плутаниною в часі. Тут не можна не згадати легендарний мем про "Дев'ять чи десять? Баба не чує". Адже чимало людей 26 жовтня можуть плутати час.

До того ж додаткова година не стільки радує українців, як потішило б повернення у часі років на 15. Адже зараз Україна живе в досить важкі часи: війна, відключення світла, зростання цін, багатьох це втомлює, тому люди згадуються часи "коли долар був по 8 грн".

Нагадаємо, що не вся техніка та гаджети автоматично переводяться на зимовий час. Деякі прилади слід налаштовувати власноруч, особливо це стосується побутових гаджетів.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто і коли вирішив, що треба переводити годинник і навіщо це потрібно.