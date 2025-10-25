"Девять или десять?". Украинцы не могут остановиться создавать мемы о переходе на зимнее время

26 октября украинцы переведут стрелки часов

В воскресенье, 26 октября, в Украине будут переводить часы на час назад. Очередной переход с летнего на зимнее время вдохновляет украинцев на мемы и шутки.

"Телеграф" приобщился к этой волне позитива и создал несколько смешных картинок. Заметим, что часы будут переводить с 4 утра на 03:00.

То есть у украинцев появится дополнительный час для сна, который можно расценить как подарок. Однако здесь и не стоит забывать о домашних любимцах, уже привыкших к старому режиму хозяев, а теперь им нужно снова перестраиваться.

Перевод часов всегда сопровождается путаницей во времени. Здесь нельзя не упомянуть легендарный мем о "Девяти или десяти? Баба не слышит". Ведь многие 26 октября могут путать время.

К тому же дополнительный час не столько радует украинцев, как порадовало бы возвращение во времени лет на 15. Ведь сейчас Украина живет в довольно трудные времена: война, отключение света, рост цен, многих это утомляет, поэтому люди вспоминаются времена "когда доллар был по 8 грн".

Напомним, что не вся техника и гаджеты автоматически переводятся на зимнее время. Некоторые приборы следует настраивать своими руками, особенно это касается бытовых гаджетов.

