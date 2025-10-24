Рус

Не дайте годинникам себе обдурити: на яких пристроях таймінг потрібно переводити вручну

Галина Струс
Стрілки годинника потрібно перевести на годину назад Новина оновлена 24 жовтня 2025, 08:43
Стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Вже цієї неділі Україна переходить на зимовий час

В останню неділю жовтня, 26 числа, Україна традиційно переходить на зимовий час. Цю практику мали намір скасувати, Верховна Рада навіть проголосувала відповідний закон, проте президент Зеленський його так і не підписав.

Як відомо, багато електронних пристроїв, підключених до інтернету, переводять годинник автоматично. Так, вам уже не потрібно прокидатися о 4 годині ранку, щоб перевести стрілки на годину назад. У телефоні, ноутбуці, планшеті, фітнес-трекерах та інших гаджетах, підключених до мережі, правильний час встановиться автоматично. Однак, є деякі пристрої та девайси, які доведеться налаштовувати вручну.

Що переводити вручну?

  • Механічний годинник: настінний, наручний або з маятником.
  • Стара побутова техніка: духовки, мікрохвильові печі, плити та інша техніка, не підключена до мережі.
  • Автомобільний годинник: аналоговий годинник у старих моделях автомобілів.
  • Інші пристрої: застарілі системи обліку часу на підприємствах або транспорті.

Експерти рекомендують заздалегідь подбати про те, щоб налаштувати всі механічні годинники і перевірити справність пристроїв та приладів. Це потрібно, щоб не виникала плутанина з новим графіком часу.

