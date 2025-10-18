Стрілки годинника переведуться автоматично: яку техніку не треба чіпати при переході на зимовий час

Наприкінці жовтня годинники переведуть назад на одну годину

В Україні вже 26 жовтня, у неділю, будуть переводитись годинники на зимовий час. Тобто на одну годину назад. Цей процес дуже часто плутає людей, які перші кілька годин не можуть зорієнтуватись у тому, котра зараз година.

Саме тому "Телеграф" підготував перелік гаджетів та техніки, де автоматично переводиться час. Зауважимо, що завжди перевірити правильну годинну можна у мережі, запитавши у пошуковому сервісі.

Яка техніка автоматично переводить час

Смартфони (Android, iPhone). Але треба, щоб у налаштуваннях була увімкнена ця функція. Для цього зайдіть у "Дата і час → Автоматично" або "Часовий пояс мережі".

Комп’ютери (Windows, macOS) — якщо стоїть опція "Встановлювати час автоматично".

Планшети, ноутбуки, смарт-годинники, телевізори з інтернетом — також синхронізують час через мережу. Аксесуари, які під'єднані до телефона, для надійності можна після переведення часу додатково пересинхронізувати через відповідні додатки.

Зауважимо, що автоматичне переведення гаджетів можливе за під'єднання до інтернету. Якщо користувач вимикає його на ніч, то час не переведеться. Окрім того, ввімкнений VPN також може завадити встановленню актуального часу.

Що автоматично не переводиться:

Звичайні механічні годинники чи навіть електронні, якщо не мають відповідної функції чи під'єднання до інтернету.

Побутова техніка без підключення до інтернету (наприклад, мікрохвильовки, старі будильники, радіоприймачі). Їх слід переводити власноруч.

