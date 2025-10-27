"Коли побачив кількість помилок". Радіодиктант-2025 викликав хвилю жартів та мемів

На думку багатьох українців, текст диктанту був прочитаний занадто швидко

У понеділок, 27 жовтня, об 11:00, у День української писемності та мови, українці писали Радіодиктант національної єдності. Ця подія об'єднала українців не лише у намаганні не зробити помилок у тексті, але й у жартах.

"Телеграф" надихнувся загальним настроєм та зробив кілька смішних картинок про Радіодиктант національної єдності 2025 року. Також ми знайшли меми на цю тему у мережі.

У такі дні українців об'єднує бажання написати текст максимально грамотно. Інші бажання відступають на другий план.

Всі напружено чекають результатів. Ті, хто зробив багато помилок, засмучуються, попри те, що це не школа, й поганої оцінки не буде.

Радіодиктант національної єдності 2025 — що відомо

Текст "Треба жити!" для диктанту написала письменниця Євгенія Кузнєцова ("Спитайте Мієчку", "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія"). Прочитала його акторка Наталія Сумська — народна артистка України.

Кожен охочий може відправити написаний радіодиктант на перевірку, його перевірять фахівці. Хоча основний сенс диктанту в єдності, учасників, які написали текст бездоганно, зазвичай, нагороджують.

Передати свою роботу на перевірку можна поштою — відправити лист за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата 27 або 28 жовтня, інакше лист не розглядатимуть.

Також онлайн можна відправити фото чи скан тексту (формат .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf). Надіслати треба до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Як повідомляв "Телеграф", українці також сміються з пікапів з кулеметами під Кремлем.