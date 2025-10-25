Радіодиктант-2025: коли, де і як долучитися до всеукраїнського флешмобу єдності

Радіодиктант-2025 писатимуть від Антарктиди до Австралії, від Хрещатика до Філіппін: як і де можна долучитись до флешмобу

З 2000 року в Україні проводять акцію, присвячену вшануванню української мови — Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч його писатимуть 27 жовтня, у понеділок, об 11:00.

Що відомо про Радіодиктант-2025

Текст Радіодиктанту національної єдності написала письменниця Євгенія Кузнєцова ("Спитайте Мієчку", "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія"). Текст має назву "Треба жити!" Читатиме його акторка Наталія Сумська — народна артистка України.

Де слухати Радіодиктант

Основний транслятор Радіодиктатнту — Суспільне. Його можна буде слухати онлайн, по радіо чи на телебаченні.

в радіоефірі Українського Радіо та Радіо Культура;

в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

а також у застосунках suspilne.radio та "Дія".

Як перевірити текст на помилки

Для тих, хто впевнений у своїх силах, є можливість відправити написані радіодиктанти на перевірку. Фахівці перевірять правильність роботи, але сенс диктанту — в єдності. Учасників, які написали текст бездоганно, зазвичай, нагороджують.

Це можна зробити поштою — відправити лист за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На штемпелі має бути 27 або 28 жовтня, інакше лист не розглядатимуть.

Також можна відправити онлайн — фото чи скан тексту (формат .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) надіслати до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Самоперевірка диктанту

Текст диктанту опублікують 29 жовтня об 11:00. Знайти його, щоб перевірити себе можна буде на сайті Українського Радіо та сайті Суспільне Культура.

Радіодиктант єднає

Радіодиктант національної єдності щороку перетворюється на глобальний флешмоб, що об'єднує українців та друзів України за тисячі кілометрів від Батьківщини. Цього року географія акції охопила весь світ: від Сходу до Заходу, від Перської затоки до Тихого океану.

У ОАЕ центром події стає Абу-Дабі, а на Кіпрі долучаються Пафос та Нікосія. Найбільш масово диктант пишуть у Польщі: від Варшави і Кракова до Гданська та Вроцлава. До європейської хвилі єднання приєднуються Кишинів в Молдові, Париж у Франції, Лондон у Великій Британії, а також Мюнхен, Дрезден та Берлін у Німеччині і цей перелік постійно доповнюється.

Цей дух спільності підтримують і на віддалених територіях: у Мельбурні (Австралія), Токіо (Японія) і навіть на Філіппінах, де українське посольство вперше організовує цю подію.

Анонс Радіодиктанту на станції "Академік Вернадський"

Писатимуть навіть в Антарктиді — вже шостий рік поспіль українці на станції "Академік Вернадський" долучаються до написання. "Зараз до української антарктичної станції "Академік Вернадський" вже повернулися майже 7 тисяч пінгвінів. Тож 27 жовтня, коли експедиція писатиме Радіодиктант, птахи підтримуватимуть її гучними криками", — кажуть на станції. Зазначимо — різниця в часі 5 годин.

