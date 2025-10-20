Посилка з сюрпризом: українця налякав вміст шухлядки поштомату "Нової пошти" (відео)

Поштомат Нової пошти у Львові став притулком для жахливої істоти

Українець намагався отримати посилку у поштоматі "Нової пошти", але у відсіку виявив сюрприз. Неприємна несподіванка змусила одержувача швидко зачинити дверцята ногою.

Відповідне відео розійшлося місцевими Telegram-каналами. Інцидент стався у Львові.

Після відкриття потрібної шухлядки, людина побачила величезного павука, який бігав картонною коробкою. З переляку вона закрила відділення поштомата ногою.

Чим закінчилася ця історія, невідомо. Можливо, одержувач попросив про допомогу когось із міцнішими нервами або озброївся підручними засобами, щоб знову відкрити відсік поштомату.

Нагадаємо, в Україні все частіше помічають страхітливих павуків, які лякають населення. У мережі вже говорять про справжню навалу членистоногих. Також в інтернеті можна побачити багато фото та відео з павуками.

За словами арахнологині, докторки філософії та співробітниці Херсонського державного університету Анастасії Йосипчук, їхня активність восени цілком нормальна, адже павуки готуються до зими.

Також ми писали, що цього року можна легко зустріти непроханих гостей у власній оселі. Павуки наче чекають моменту потрапити вам на очі. Однак поспішати за "хімією" не варто: є більш безпечний і дієвий спосіб позбутися їх. При цьому засіб має приємний запах.