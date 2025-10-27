Рус

Що робити, коли під час відключень немає інтернету: прості поради

Марина Іщенко
Читать на русском
Новина оновлена 27 жовтня 2025, 15:45
Фото Колаж "Телеграфу"

Домашній інтернет можна налаштувати таким чином, щоб залишатись на звʼязку та без проблем працювати, коли немає світла

Після численних атак росіян на енергетичну інфраструктуру України відключення світла знову вкорінюється у побут українців. А працювати чи то вдома, чи в офісі в умовах блекауту стало важче.

"Телеграф" розповість, що робити, коли під час відключень немає інтернету. Це допоможе працювати тривалий час.

В Україні під час відключень світла домашній інтернет може працювати завдяки технології xPON, якщо роутер і ONU підключити до павербанка. Для мобільного інтернету універсального рішення немає, але працює національний роумінг.

xPON (пасивна оптична мережа) – це сучасний стандарт підключення до інтернету, який дозволяє значно знизити енергоспоживання пристроїв.

Завдяки цьому мережа може функціонувати навіть у разі відключення світла. Головна умова – під’єднати роутер та оптичний термінал (ONU) до павербанка. Це забезпечить стабільний інтернет-зв’язок для вашого дому.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав популярні способи зарядити смартфон від того, що може бути вдома або доступне, окрім павербанка. Деякі з них можна реалізувати без особливих зусиль.

