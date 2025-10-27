"Текст дурнуватий": українці замість єдності розсварилися в мережі після Радіодиктанту

Радіодиктант об'єднав українців… у критиці

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні провели акцію, присвячену вшануванню української мови — Радіодиктант національної єдності. Цього разу текст читала акторка і телеведуча Наталія Сумська і нарвалася на шквал хейту.

Користувачі критикують не лише швидкість диктування, а й те, що артистка читала його "незрозуміло". Під час прямого ефіру про свої враження розповіла багаторічна переможниця Радіодиктанту — львів’янка Христина Гоянюк.

"Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати "дуже погано". За 26 років це перший диктант, який звалив мене на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав цей текст Павло Вишибаба, який минулого року диктував диктант, то за ним хоч можна було писати", — поділилася жінка.

Особливо українці критикують диктування першого речення диктанту, яке, за їхніми словами, було прочитано надто швидко і написати його було вкрай важко. Також пишуть, що не встигли написати цілий текст. Проте, колишній актор шоу "Мама хихотала" та народний депутат Роман Грищук повідомив, що текст радіодиктанту був чудовим.

Українці також пишуть, що Наталія Сумська читала текст жахливо і вважають, що вона не тренувалася перед прямим ефіром. Не обійшлося і без коментарів про те, що диктувати його повинен був вчитель.

Українці критикують цьогорічний Радіодиктант

Нагадаємо, що текст Радіодиктанту написала письменниця Євгенія Кузнєцова — авторка "Спитайте Мієчку", "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія". Текст має назву "Треба жити". Відправити написаний диктант можна за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На штемпелі має бути 27 або 28 жовтня, інакше лист не розглядатимуть.Також можна надіслати онлайн — фото чи скан тексту (формат .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Раніше "Телеграф" розповідав, що торік Радіодиктант писали навіть у російських школах. Українські військові під час операції на Курщині перервалися на написання Всеукраїнського радіодиктанту.