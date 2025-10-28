За месяц на 130 гривен: украинские супермаркеты шокировали подорожанием популярного овоща (видео)

Эксперты объяснили, почему тепличный овощ существенно подскочил в цене и что может остановить этот процесс

В Украине наблюдается значительное и быстрое подорожание популярного тепличного овоща — огурца. Местами разница между ценниками за месяц составляет более 130 гривен. Эксперты говорят, что фермеры не смогут в дальнейшем поднимать стоимость, если будут поставки овоща из Турции.

В Ровном в одном из супермаркетов тепличные огурцы продают по рекордной цене — 174 гривны за килограмм. Соответствующее видео можно увидеть в одном из местных Telegram-каналов.

Если проанализировать данные из Минфина, а именно средние цены на огурцы в сентябре-октябре, то

обычные огурцы подорожали с 38,44 до 132,05 гривны;

огурцы гладкие выросли в стоимости до 173,70, когда месяцем ранее стоили 42,32 гривны;

а за огурцы короткоплодные нужно отдать 129,90, что на 90,63 гривны дороже, чем месяц назад.

Больше всего показатель изменился на огурцы гладкие. Средняя цена выросла на 131,38 грн.

Данные Минфин о средних ценах на овощ

Что говорят эксперты

На текущей неделе украинские тепличные комбинаты значительно повысили отпускные цены на огурцы, сообщают аналитики проекта EastFruit. Основной причиной удорожания называют сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах, а также высокий спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Сезон реализации огурцов в тепличных комбинатах близок к завершению: хозяйства производят зачистку теплиц и предлагают продукцию преимущественно мелким оптом. Эксперты отмечают, что качество овощей в этом году несколько снизилось, однако это не мешает продавцам поднимать цены. С начала минувшей недели стоимость огурцов выросла в среднем на 21%, и в настоящее время оптовые цены колеблются в диапазоне 90–110 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

Огурцы в Украине продолжают стремительно дорожать

По сравнению с прошлым годом цены на тепличные огурцы уже выше в среднем на 11%. По оценкам аналитиков, такая ситуация может привести к началу импорта огурцов из Турции на следующей неделе. Поступление более дешевой продукции может сдержать дальнейший рост цен на местном рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, правда ли, что цены взлетят на главный продукт на столе украинцев.