Його не можна їсти: в Україні знайшли величезний гриб, який можна сплутати з білим (фото)

Гірчак часто росте на Поліссі та у лісостепу

Цього року в Україні нерідко знаходили грибів-гігантів, які дивували своїми розмірами. Так на Рівненщині мешканка зірвала гриб вагою 650 грамів.

Відповідні світлини поширив паблік "Рівне 1283". Йдеться про жовчний гриб або як його ще називають — гірчак. Він належить до родини болетових і дуже схожий на білий гриб. Однак жовчний гриб має рожеві спори, темнішу ніжку і гіркий м'якуш.

Жовчний гриб, фото "Рівне 1283"

Капелюшок має 5-15 сантиметрів у діаметрі з оливково-коричневим відтінком, але буває з легким червонуватим відтінком. Пори білого кольору, але можуть ставати рожевими або буро-рожевими. М'якоть іноді рожевіє після розрізу.

Жовчний гриб, фото "Рівне 1283"

Гірчак росте з червня до жовтня. Найчастіше його можна знайти в хвойних та змішаних лісах, як поодинці, так і групами. Найбільша поширеність цього гриба спостерігається на Поліссі та в лісостепу.

Жовчний гриб, фото з мережі

Жовчний гриб вважається неїстівним. Його гіркота не зникає навіть після варіння. Цей гриб не можна вживати, адже є ризик отруєння.

