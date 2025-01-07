"Річки" на вікнах так і течуть: що поставити на підвіконня, щоб врятуватися від конденсату
-
-
Наповніть банку одним дешевим засобом
Конденсат на вікнах може призвести до неприємних наслідків – він сприяє появі шкідливої плісняви у домі. Уникнути цього можна за допомогою осушувача повітря або його простого та недорогого аналога, зробленого своїми руками.
Осушувач повітря можна виготовити своїми руками. Якщо у вашому домі висока вологість, а вентиляція працює недостатньо ефективно, варто використовувати додаткові пристосування. Вони допоможуть ефективно запобігти утворенню конденсату та появі плісняви.
Як позбутися конденсату на вікнах
Заповніть звичайну банку силікагелем і закрийте кришкою з отворами, пише Daily Record. Для цього можна проколоти кришку за допомогою викрутки. Після цього поставте банку біля вікна.
Достатньо міняти силікагель кожні два тижні – так можна досягти кращих результатів. За альтернативу можна використовувати деревне вугілля, яке також ефективно поглинає вологу з повітря.
Конденсат на вікнах може утворюватися протягом усієї осені через перепади температур. Він не лише погіршує зовнішній вигляд скла, а й провокує появу плісняви, небезпечної не тільки для людей, а й ваших грошей. Раніше ми розповідали, як уберегти купюри від плісняви.