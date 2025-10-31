"Почитайте новини — Геловін у нас щодня": українці жартують у мережі про містичне свято

Користувачі мережі зазначають, що "Україна не святкує Геловін, а живе в ньому"

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Хелловін. Вважається, що цієї містичної ночі духи всіх померлих повертаються на землю. І хоча це свято дехто вважає похмурим і навіть страшним, українці в соціальних мережах, навпаки, жартують і вигадують меми до Хеллоуїна.

Що потрібно знати:

Геловін бере початок від кельтського свята Самайн, яке відзначали понад 2000 років тому і вважається, що в цей день кордон між світом живих і мертвих нібито ставав тоншим.

Користувачі мережі жартують, що "Україна не святкує Геловін, а живе у ньому"

До свята соцмережі наповнились безліччю тематичних жартів від українців

"Телеграф" вирішив зібрати по соціальним мережам мем та жарти в одну добірку. Українці жартують, що у нашій країні не святкують Геловін, а буквально у ньому живуть.

Меми про Геловінз соцмереж

Користувачі обіграють як класичні страшилки, так і актуальні реалії українського життя.

Деякі автори кумедних картинок використовують знайомих мультяшних персонажів, щоб додати доброзичливості навіть найгострішим темам. Але водночас грають на контрасті: гарбуз, який лякає дітей, виявляється менш страшним, ніж політична чи економічна реальність.

Меми про Геловін з соцмереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці мають свій власний "Геловін". Що потрібно і не можна робити у Велесову ніч 2025 року — обрядовому святі на честь стародавнього бога Велеса.