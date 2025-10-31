"Бабине літо" різко обірветься: в яких числах в Україні похолодає

Похолодання в Україні передбачається з 9 листопада

Початок листопада порадує українців теплою погодою і відсутністю опадів у більшості регіонів. Однак після цього в Україні очікується поступове похолодання та зниження температури повітря.

Про це "Телеграфу" повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів, що температура повітря на початку листопада сягатиме +16-19°С, але так буде недовго. 6-8 листопада погода ще залишатиметься стабільною. А от вже з 9 листопада настане похолодання з півночі. Показники температури знизяться на 4-8 °С.

З 1 по 5 листопада у нічний час мінімальні значення температури становитимуть +2…+8 °С, днем повітря прогріється до +10…+16 °С, у південних та західних областях місцями +17…+19 °С. З 6 по 8 листопада температурне тло суттєво не зміниться і лише з 9 листопада почнеться поступове похолодання з півночі, в результаті якого середні показники температури знизяться на 4 – 8 °С. Ігор Кібальчич

В Україні стане холодніше з 9 листопада, фото Freepik

Найближчих 10 днів у більшості областей України не очікується опадів. Дощити може лише 1 та 4 листопада на півночі та заході України. В інші дні передбачається мінлива хмарність, а також можливий туман. Вітер очікується західного та південно-західного напрямку.

Кількість опадів сумарно за наступні 10 днів очікується невеликою у всіх регіонах України. Дощі будуть рідко, переважно 1 та 4 листопада у північних та західних областях. У решту днів переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вранці та вночі місцями можливий туман. Вітер переважатиме західного та південно-західного напрямку, в окремі дні — слабкий, змінний напрямок. Ігор Кібальчич

