Вважала себе провидицею та передбачила напад Росії. Що відомо про українку, яка загадково зникла у США (відео)

Українка зникла за загадкових обставин

Українка Ганна Ковріжних, яка приїхала до США чотири роки тому та живе у Флориді, загадково зникла. Останній раз Ганну бачили 5 липня під час подорожі через округ Сан-Дієго.

Що відомо про зникнення Ганни Ковріжних

Через тиждень її Jeep Grand Cherokee та кемпер знайшли покинутими в Потреро, повідомила NAMUS — Національна база даних зниклих безвісти. Через понад два місяці пошуків за будь-яку інформацію про місцеперебування Ганни призначили винагороду в 1000 доларів.

За кілька днів до зникнення Ганна Ковріжних публікувала у соцмережах дивні відео, де танцювала в бікіні з підписом: "Я хочу, щоб усі запам'ятали мене саме такою", а також показувала пакування необхідних речей, таких як протигаз, сонячні батареї та рація, зазначаючи: "Я знаю, що мій час близько".

"Телеграф" дізнався, чим жила зникла жінка. Вона написала книжку про духовні пошуки та вважала себе провидицею і духовним провідником. Ганна публікувала у TikTok відео з "повчаннями" у яких закликала не довіряти мусульманам.

Виступала проти мусульманства

Християни, слухайте! Не вухами, а душею … подивимося, як довго мусульмани та християни зможуть співіснувати, тому що християни постійно віддають (поступаються). Ми віддаємо, віддаємо, віддаємо, віддаємо… і нічого не отримуємо натомість. І нічого не просимо натомість. Ми просто віддавали та довіряли. Але зараз настав час. Ми нікому не довіряємо, бо нам треба вижити. Але ми не вбиваємо. Ми зберігаємо мовчання, — заявила Ганна

Підтримувала Трампа та лякала

В іншому відео вона критикувала пророка Мухаммада (засновника мусульманства). Крім того, українка називала себе "провидицею" та у розпал виборчих перегонів у США вона заявляла, що бажає перемоги Трампу, але він "буде обдурений". Вона заявила, що після виборів "Америка буде банкротом", "Ізраїль упаде", "впаде метеорит", "буде Третя Світова". Також у її TikTok є заклик "захистіть себе від інопланетян".

Написала книгу та нібито передбачила напад Росії на Україну

У соцмережах Ганна Ковріжних називала себе Ангел Вольна. Під цим ім'ям у 2023 році вона випустила книжку "Обнулення: Свідчення Бога як вхід у паралельний світ". В ній вона поділилася власним "досвідом з Божественною Любов'ю". Автор поділилася "своїми знаннями про минулі життя". Хоча, християнство відкидає таку можливість, воно вчить, що люди живуть один раз, після чого потрапляють або до раю, або до пекла. Отже, погляди Ганни — це мікс релігій та езотерики.

Ця книга про те, як розпізнати, які думки є реальними в нашому розумі. Вона вчить читача, як відпустити всі хвороби та відкрити своє серце без знання релігій … Читаючи, ви з'єднаєтеся з Безмежною Любов'ю людства та підвищите власні вібрації, — йдеться в описі книги

В ньому також стверджується, що Ганна нібито передбачила повномасштабний напад Росії на Україну за 10 днів, як це сталося. Проте тоді для цього не треба було бути пророком — про це казали всі західні розвідки, а війська РФ у великій кількості стояли на кордонах України.

Ангел Вольна народилася в Україні в 1987 році. Вона передбачила це (напад РФ на УКраїну, ред.) за десять днів до російського нападу на українську територію. З дитинства вона вивчала теологію, теорію квантової фізики та очищення тіла. Вольна також працювала з картами Таро, практиками реінкарнації та лікуванням Рейкі. Вона вважає себе пророчицею, яка готує дух людей до кінця світу, — сказано про авторку

