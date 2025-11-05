Подготовьте не только семена, но и золу: как правильно сажать чеснок на зиму и чем его удобрять

Сейчас самое время заняться посадкой чеснока на зиму

Ноябрь — идеальное время для посадки чеснока на зиму, особенно, если нет сильных заморозков и почва еще не успела промерзнуть. Для хорошего урожая нужно тщательно подготовить участок и внести удобрение.

"Телеграф" рассказывает, как правильно сажать озимый чеснок и какие нюансы стоит учесть перед тем, как посадить семена.

Как правильно сажать чеснок на зиму?

Перед посадкой чеснока очень важно подготовить участок. Почву нужно не только перекопать, но и разровнять граблями, чтобы насытить воздухом — она должна быть мягкой и податливой. Об этом в своем тик-ток видео рассказала опытная огородница Олеся Васильевна.

По ее словам, грядки нужно сделать не слишком глубокими — 8-10 см будет достаточно, а междурядье — 20-25 см. После этого в лунки нужно внести удобрение — сначала суперфосфат и улучшитель грунта "Аргумин", затем присыпать все это золой. Если у вас чернозем, то сверху рядов можно посыпать еще и белым песком, так чесноку будет лучше прорасти.

И только когда грядки готовы, можно высаживать чеснок. Лучше всего брать крупные зубчики, тогда и урожай будет большим. Также стоит делать расстояние между саженцами в несколько сантиметров, чтобы чесноку было куда расти.

