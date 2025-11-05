Один із улюблених продуктів українців злетів у ціні майже на 100 гривень за тиждень

Готові м'ясні продукти демонструють різкий стрибок цін

Ковбаса, яка є популярним продуктом в Україні демонструє різке зростання в ціні. За тиждень один з видів подорожчав на 87 гривень, стрибок вартості стався буквально за день.

Що треба знати:

Продукти в Україні дорожчають — окрім сезонного фактора додалися проблеми з електропостачанням через російські обстріли

Ковбаса, що має великий попит в Україні, не виняток

Брауншвейська сирокопчена на очах здорожчала на десятки гривень

Про це свідчать дані моніторингу цін сайту "Мінфін". Йдеться про ковбасу Алан Брауншвейська сирокопчена.

Ковбаса Алан Брауншвейська сирокопчена

Ще 28 жовтня ковбаса коштувала 1084,90 грн, а вже наступного дня ціна злетіла до 1171,80 грн. На такому рівні вартість Брауншвейської сирокопченої лишається станом на 5 листопада. Таким чином, за минулий місяць, з 05.10.2025, середні ціни зросли на 86,90 грн.

Середня ціна Брауншвейської сирокопченої 1171,80 грн за кілограм. Тоді як протягом жовтня середні ціни на неї в магазинах були 1093,89 грн.

Брауншвейська сирокопчена — склад

Виробник цієї ковбаси — ТОВ "АЛАН" з Дніпра. У складі — 100% м'ясної сировини (яловичина та свинина).

Склад:

М'ясна сировина 100% (яловичина знежилована вищого ґатунку, сало ковбасне хребтове, свинина знежилована нежирна),

сіль харчова,

цукор білий,

перець чорний мелений,

горіх мускатний або кардамон мелені, глюкоза,

антиоксидант (аскорбінова кислота),

стартова культура (декстроза),

фіксатор кольору (нітрит натрію).

