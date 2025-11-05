Один із улюблених продуктів українців злетів у ціні майже на 100 гривень за тиждень
Готові м'ясні продукти демонструють різкий стрибок цін
Ковбаса, яка є популярним продуктом в Україні демонструє різке зростання в ціні. За тиждень один з видів подорожчав на 87 гривень, стрибок вартості стався буквально за день.
Що треба знати:
- Продукти в Україні дорожчають — окрім сезонного фактора додалися проблеми з електропостачанням через російські обстріли
- Ковбаса, що має великий попит в Україні, не виняток
- Брауншвейська сирокопчена на очах здорожчала на десятки гривень
Про це свідчать дані моніторингу цін сайту "Мінфін". Йдеться про ковбасу Алан Брауншвейська сирокопчена.
Ще 28 жовтня ковбаса коштувала 1084,90 грн, а вже наступного дня ціна злетіла до 1171,80 грн. На такому рівні вартість Брауншвейської сирокопченої лишається станом на 5 листопада. Таким чином, за минулий місяць, з 05.10.2025, середні ціни зросли на 86,90 грн.
Середня ціна Брауншвейської сирокопченої 1171,80 грн за кілограм. Тоді як протягом жовтня середні ціни на неї в магазинах були 1093,89 грн.
Брауншвейська сирокопчена — склад
Виробник цієї ковбаси — ТОВ "АЛАН" з Дніпра. У складі — 100% м'ясної сировини (яловичина та свинина).
Склад:
- М'ясна сировина 100% (яловичина знежилована вищого ґатунку, сало ковбасне хребтове, свинина знежилована нежирна),
- сіль харчова,
- цукор білий,
- перець чорний мелений,
- горіх мускатний або кардамон мелені, глюкоза,
- антиоксидант (аскорбінова кислота),
- стартова культура (декстроза),
- фіксатор кольору (нітрит натрію).
