Якщо порушите ці заборони 9 листопада – вас назавжди залишить щастя
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна вирушати у далеку дорогу
Цієї неділі православні та греко-католики в Україні згадують преподобних Матрону та Феоктисту. За церковним календарем святих щорічно вшановують 9 листопада (за старим стилем 22 числа).
Матрона жила у V столітті в Константинополі. У молодості вона одружилася, але незабаром залишила мирське життя і прийняла чернецтво. Вона стала ігуменею та наставницею черниць, відомою своєю молитовною допомогою.
Феоктиста народилася у VIII столітті та, так само як і Матрона, присвятила себе чернечому життю. Вона вела суворий аскетичний спосіб життя у повній самоті на острові Парос у Греції.
Вважається, що у цей день старий одяг відбирає у домочадців позитивну енергію та притягує негатив. Тому 9 листопада наші пращури збирали свої непотрібні їм речі, прали та віддавали нужденним.
Що не можна робити 9 листопада
- Планувати важливі справи та зустрічі – не будуть вдалими.
- Відмовляти у милостині – до втрати щастя.
- Вирушати у далеку дорогу – буде небезпечною.
Народні прикмети 9 листопада
- Стоїть туман — незабаром очікується відлига.
- У водоймах плавають качки — тепло буде ще не один день.
- На деревах іній – наступного року буде добрий урожай вівса.
- Йде дощ — добре вродить пшениця.
У кого іменини 9 листопада
Сьогодні іменини відзначає Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван та Семен.
Свята та події 9 листопада
- День виноградарів та виноробів в Україні
- Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
- Міжнародний день книги Світових рекордів Гіннеса (International Guinness World Records Day)
- Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму (International Day Against Fascism and Antisemitism)
- Міжнародний день антиядерних акцій (International Anti-Nuclear Campaign Day)
- Всесвітній день лізингу (Global Leasing Day)
- Європейський день винного туризму (European Day of Wine Tourism)
- Міжнародний день скоромовок (International Tongue Twister Day)
