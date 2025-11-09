Якщо порушите ці заборони 9 листопада – вас назавжди залишить щастя

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна вирушати у далеку дорогу

Цієї неділі православні та греко-католики в Україні згадують преподобних Матрону та Феоктисту. За церковним календарем святих щорічно вшановують 9 листопада (за старим стилем 22 числа).

Матрона жила у V столітті в Константинополі. У молодості вона одружилася, але незабаром залишила мирське життя і прийняла чернецтво. Вона стала ігуменею та наставницею черниць, відомою своєю молитовною допомогою.

Феоктиста народилася у VIII столітті та, так само як і Матрона, присвятила себе чернечому життю. Вона вела суворий аскетичний спосіб життя у повній самоті на острові Парос у Греції.

Вважається, що у цей день старий одяг відбирає у домочадців позитивну енергію та притягує негатив. Тому 9 листопада наші пращури збирали свої непотрібні їм речі, прали та віддавали нужденним.

Фото: freepik

Що не можна робити 9 листопада

Планувати важливі справи та зустрічі – не будуть вдалими.

Відмовляти у милостині – до втрати щастя.

Вирушати у далеку дорогу – буде небезпечною.

Народні прикмети 9 листопада

Стоїть туман — незабаром очікується відлига.

У водоймах плавають качки — тепло буде ще не один день.

На деревах іній – наступного року буде добрий урожай вівса.

Йде дощ — добре вродить пшениця.

У кого іменини 9 листопада

Сьогодні іменини відзначає Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван та Семен.

Свята та події 9 листопада

День виноградарів та виноробів в Україні

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Міжнародний день книги Світових рекордів Гіннеса (International Guinness World Records Day)

Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму (International Day Against Fascism and Antisemitism)

Міжнародний день антиядерних акцій (International Anti-Nuclear Campaign Day)

Всесвітній день лізингу (Global Leasing Day)

Європейський день винного туризму (European Day of Wine Tourism)

Міжнародний день скоромовок (International Tongue Twister Day)

