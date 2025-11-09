Рус

Якщо порушите ці заборони 9 листопада – вас назавжди залишить щастя

Тетяна Кармазіна
Церковне свято
Церковне свято. Фото Freepik

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна вирушати у далеку дорогу

Цієї неділі православні та греко-католики в Україні згадують преподобних Матрону та Феоктисту. За церковним календарем святих щорічно вшановують 9 листопада (за старим стилем 22 числа).

Матрона жила у V столітті в Константинополі. У молодості вона одружилася, але незабаром залишила мирське життя і прийняла чернецтво. Вона стала ігуменею та наставницею черниць, відомою своєю молитовною допомогою.

Феоктиста народилася у VIII столітті та, так само як і Матрона, присвятила себе чернечому життю. Вона вела суворий аскетичний спосіб життя у повній самоті на острові Парос у Греції.

Вважається, що у цей день старий одяг відбирає у домочадців позитивну енергію та притягує негатив. Тому 9 листопада наші пращури збирали свої непотрібні їм речі, прали та віддавали нужденним.

одяг
Фото: freepik

Що не можна робити 9 листопада

  • Планувати важливі справи та зустрічі – не будуть вдалими.
  • Відмовляти у милостині – до втрати щастя.
  • Вирушати у далеку дорогу – буде небезпечною.

Народні прикмети 9 листопада

  • Стоїть туман — незабаром очікується відлига.
  • У водоймах плавають качки — тепло буде ще не один день.
  • На деревах іній – наступного року буде добрий урожай вівса.
  • Йде дощ — добре вродить пшениця.

У кого іменини 9 листопада

Сьогодні іменини відзначає Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван та Семен.

Свята та події 9 листопада

  • День виноградарів та виноробів в Україні
  • Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
  • Міжнародний день книги Світових рекордів Гіннеса (International Guinness World Records Day)
  • Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму (International Day Against Fascism and Antisemitism)
  • Міжнародний день антиядерних акцій (International Anti-Nuclear Campaign Day)
  • Всесвітній день лізингу (Global Leasing Day)
  • Європейський день винного туризму (European Day of Wine Tourism)
  • Міжнародний день скоромовок (International Tongue Twister Day)

