Если нарушите эти запреты 9 ноября — вас навсегда покинет счастье

Узнайте, почему сегодня нельзя отправляться в далекий путь

В это воскресенье православные и греко-католики в Украине вспоминают преподобных Матрону и Феоктисту. По церковному календарю святых ежегодно почитают 9 ноября (по старому стилю 22 числа).

Матрона жила в V веке в Константинополе. В молодости она вышла замуж, но вскоре оставила мирскую жизнь и приняла монашество. Она стала игуменьей и наставницей монахинь, известной своей молитвенной помощью.

Феоктиста родилась в VIII веке и, так же как и Матрона, посвятила себя монашеской жизни. Она вела строгий аскетический образ жизни в полном уединении на острове Парос в Греции.

Считается, что в этот день старая одежда отбирает у домочадцев положительную энергию и привлекает негатив. Поэтому 9 ноября наши предки собирали свои ненужные им вещи, стирали и отдавали их нуждающимся.

Фото: freepik

Что нельзя делать 9 ноября

Планировать важные дела и встречи – не будут удачными.

Отказывать в милостыне – к потере счастья.

Отправляться в дальний путь – будет опасным.

Народные приметы 9 ноября

Стоит туман — скоро можно ожидать оттепели.

В водоемах плавают утки — тепло будет еще не один день.

На деревьях иней – в следующем году будет хороший урожай овса.

Идет дождь — хорошо уродит пшеница.

У кого именины 9 ноября

Сегодня именины отмечает Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван и Семен.

Праздники и события 9 ноября

День виноградарей и виноделов в Украине

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Международный день книги Мировых рекордов Гиннесса (International Guinness World Records Day)

Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism)

Международный день антиядерных акций (International Anti-Nuclear Campaign Day)

Всемирный день лизинга (Global Leasing Day)

Европейский день винного туризма (European Day of Wine Tourism)

Международный день скороговорок (International Tongue Twister Day)

