Если нарушите эти запреты 9 ноября — вас навсегда покинет счастье
Узнайте, почему сегодня нельзя отправляться в далекий путь
В это воскресенье православные и греко-католики в Украине вспоминают преподобных Матрону и Феоктисту. По церковному календарю святых ежегодно почитают 9 ноября (по старому стилю 22 числа).
Матрона жила в V веке в Константинополе. В молодости она вышла замуж, но вскоре оставила мирскую жизнь и приняла монашество. Она стала игуменьей и наставницей монахинь, известной своей молитвенной помощью.
Феоктиста родилась в VIII веке и, так же как и Матрона, посвятила себя монашеской жизни. Она вела строгий аскетический образ жизни в полном уединении на острове Парос в Греции.
Считается, что в этот день старая одежда отбирает у домочадцев положительную энергию и привлекает негатив. Поэтому 9 ноября наши предки собирали свои ненужные им вещи, стирали и отдавали их нуждающимся.
Что нельзя делать 9 ноября
- Планировать важные дела и встречи – не будут удачными.
- Отказывать в милостыне – к потере счастья.
- Отправляться в дальний путь – будет опасным.
Народные приметы 9 ноября
- Стоит туман — скоро можно ожидать оттепели.
- В водоемах плавают утки — тепло будет еще не один день.
- На деревьях иней – в следующем году будет хороший урожай овса.
- Идет дождь — хорошо уродит пшеница.
У кого именины 9 ноября
Сегодня именины отмечает Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван и Семен.
Праздники и события 9 ноября
- День виноградарей и виноделов в Украине
- Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
- Международный день книги Мировых рекордов Гиннесса (International Guinness World Records Day)
- Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism)
- Международный день антиядерных акций (International Anti-Nuclear Campaign Day)
- Всемирный день лизинга (Global Leasing Day)
- Европейский день винного туризма (European Day of Wine Tourism)
- Международный день скороговорок (International Tongue Twister Day)
