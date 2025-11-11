У листопаді буде три дні "літнього" тепла. Коли українці зможуть забути про морози?

В окремих регіонах України температура повітря сягне +18 °С

У листопаді погода в Україні залишається доволі теплою та комфортною. Подекуди випадають дощі, але поки немає морозу чи снігу, оскільки переважають південні та південно-західні вітри. Стало відомо, в які три дні місяця в Україні буде найтепліше.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що найтепліші дні варто очікувати з 17 по 19 листопада. У цей період в Україну прибуде тепле повітря з півдня Європи, завдяки якому температура вночі буде близько +6-13 °С, вдень — +9-15 °С. Найтеплішу погоду слід чекати у південних областях України та у Криму — +14-18 °С.

Найтепліші дні будуть наприкінці другої декади – з 17 по 19 листопада включно. У цей період нова порція теплого повітря з півдня Європи забезпечить Україні температуру вночі близько +6…+13 °С, вдень повітря прогріється до +9…+15 °С, у південній частині України та вКриму часом очікується +14…+18 °С. Ігор Кібальчич

Тепла погода, фото Freepik

Вже з 20 листопада, за словами синоптика, погода в Україні буде змінюватися. Варто очікувати зниження температури повітря, а також опади. Причиною стануть атмосферні фронти з південного заходу Європи.

Починаючи з 20 листопада через зміни синоптичних умов, відбудеться відчутне зниження як нічної, так і денної температури до невеликих морозів. Найбільш дощовими за цей період виявляться 11 листопада, а також 18 – 19 листопада через атмосферні фронти з південного заходу Європи. Ігор Кібальчич

