Аномальна "спека" чи сильні морози? Якою буде температура взимку

Цієї зими можуть бути аномальні високі температури повітря

Попри те, що існує ймовірність морозів і снігопадів, загалом цієї зими погода буде нестійкою. Температура може бути нижчою за середню, але це не триватиме довго. Водночас ці показники не будуть суттєво низькими.

Про це розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух.

Які температури повітря будуть взимку 2025-2026

Балабух зазначила, що температура повітря в Україні взимку 2025-2026 може бути нижчою, ніж у минулий рік. Проте вона додала, що сильних морозів у холодний сезон не варто очікувати — така ймовірність лише 10%.

Також метеорологиня додала, що цієї зими нас можуть очікувати високі температури. Тому загалом погода буде доволі теплою більшість сезону.

За даними розрахунків Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, ймовірність перевищення середнього за зиму значення температури повітря в Україні становила 60-70%. Такий прогноз був складений минулого місяця, а в оновленому варіанті цей відсоток ще збільшено. При цьому ймовірність сильних морозів – менш як 10%, тоді як аномально високих температур – 30-40%. Тобто можемо говорити про те, що цієї зими все ж таки переважатиме більш тепла погода, ніж холодна. Віра Балабух

Зимовий сезон, фото Freepik

