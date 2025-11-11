В ноябре будет три дня "летнего" тепла. Когда украинцы могут забыть о холодах?

В отдельных регионах Украины температура воздуха составит +18 °С

В ноябре погода в Украине остается достаточно теплой и комфортной. Кое-где выпадают дожди, но пока нет мороза или снега, поскольку преобладают южные и юго-западные ветры. Стало известно, в какие три дня месяца в Украине будет теплее всего.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что самые теплые дни следует ожидать с 17 по 19 ноября. В этот период в Украину прибудет теплый воздух с юга Европы, благодаря которому ночью температура будет около +6-13 °С, днем — +9-15 °С. Теплую погоду следует ожидать в южных областях Украины и в Крыму — +14-18 °С.

Самые теплые дни будут в конце второй декады – с 17 по 19 ноября. В этот период новая порция теплого воздуха с юга Европы обеспечит Украине температуру ночью около +6…+13 °С, днем воздух прогреется до +9…+15 °С, в южной части Украины и Крыма временами ожидается +14…+18 °С. Игорь Кибальчич

Теплая погода, фото Freepik

Уже с 20 ноября, по словам синоптика, погода в Украине будет меняться. Следует ожидать понижения температуры воздуха, а также осадков. Причиной станут атмосферные фронты с юго-запада Европы.

Начиная с 20 ноября из-за изменений синоптических условий, произойдет ощутимое снижение как ночной, так и дневной температуры до небольших морозов. Наиболее дождливыми в этот период окажутся 11 ноября, а также 18 – 19 ноября из-за атмосферных фронтов с юго-запада Европы. Игорь Кибальчич

