Робиться всього за пару хвилин: бюджетна грілка з рису та шкарпетки підкорила соцмережі (фото)

Ця нехитра грілка може стати справжнім порятунком узимку

Українці під час війни готуються до чергової складної зими. Вимикання світла в багатьох областях вже почалося, не виключено, що відключатимуть і опалення. Тому потрібно підготуватися до різних сценаріїв та знати, як зігрітися, якщо раптом не буде тепла.

"Телеграф" розповідає, як зробити хорошу та бюджетну грілку з підручних матеріалів.

Як зробити грілку зі шкарпетки і рису

Звичайно, можна купити готову грілку в магазині та забезпечити себе теплом на випадок відключення опалення. Однак можна підійти до питання обігріву креативно і зробити грілку самостійно.

Користувач сайту wikihow.com поділився лайфхаком, як зробити грілку зі шкарпетки та рису. Все, що вам знадобиться, — це сирий рис (можна навіть найдешевший) і довга шкарпетка з натуральних матеріалів (без пластику).

Насипте сирий рис у шкарпетку. Зробити це можна, уклавши її в баночку і загорнувши манжети по обідку. Коли рис буде в носку, зав’яжіть його вузлом і покладіть у мікрохвильову піч на кілька хвилин (залежно від потужності мікрохвильовки).

Після цього дістаньте шкарпетку з рисом і вуаля — грілка готова. Рис добре тримає температуру, тому кілька годин зможе зігрівати вас. Коли грілка охолоне, її можна повторно відправити в мікрохвильову піч.

Якщо ж удома немає електрики, але є газова плита, то розігріти рис для грілки можна також на сухій сковорідці. Ефект буде приблизно тим самим. До речі, насипати в носок можна й інші "інгредієнти", наприклад, сіль, гречку або сочевицю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "оживити" старі чавунні батареї та пустити в них тепло. Це можна зробити без виклику сантехніка.