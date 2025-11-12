Рус

Робиться всього за пару хвилин: бюджетна грілка з рису та шкарпетки підкорила соцмережі (фото)

Галина Струс
Зробити грілку можна своїми руками із простих матеріалів Новина оновлена 12 листопада 2025, 13:25
Зробити грілку можна своїми руками із простих матеріалів. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Ця нехитра грілка може стати справжнім порятунком узимку

Українці під час війни готуються до чергової складної зими. Вимикання світла в багатьох областях вже почалося, не виключено, що відключатимуть і опалення. Тому потрібно підготуватися до різних сценаріїв та знати, як зігрітися, якщо раптом не буде тепла.

"Телеграф" розповідає, як зробити хорошу та бюджетну грілку з підручних матеріалів.

Як зробити грілку зі шкарпетки і рису

Звичайно, можна купити готову грілку в магазині та забезпечити себе теплом на випадок відключення опалення. Однак можна підійти до питання обігріву креативно і зробити грілку самостійно.

Користувач сайту wikihow.com поділився лайфхаком, як зробити грілку зі шкарпетки та рису. Все, що вам знадобиться, — це сирий рис (можна навіть найдешевший) і довга шкарпетка з натуральних матеріалів (без пластику).

грілка з рису

Насипте сирий рис у шкарпетку. Зробити це можна, уклавши її в баночку і загорнувши манжети по обідку. Коли рис буде в носку, зав’яжіть його вузлом і покладіть у мікрохвильову піч на кілька хвилин (залежно від потужності мікрохвильовки).

Після цього дістаньте шкарпетку з рисом і вуаля — грілка готова. Рис добре тримає температуру, тому кілька годин зможе зігрівати вас. Коли грілка охолоне, її можна повторно відправити в мікрохвильову піч.

грілка з рису

Якщо ж удома немає електрики, але є газова плита, то розігріти рис для грілки можна також на сухій сковорідці. Ефект буде приблизно тим самим. До речі, насипати в носок можна й інші "інгредієнти", наприклад, сіль, гречку або сочевицю.

грілка з рису в шкарпетках

Раніше "Телеграф" розповідав, як "оживити" старі чавунні батареї та пустити в них тепло. Це можна зробити без виклику сантехніка.

