Не застосовуйте силу: як "оживити" старі чавунні батареї і пустити в них тепло

Повітряні пробки – головна причина проблем опаленням

На початку опалювального сезону може статися так, що батареї не гріють. Найчастіше ця проблема виникає зі старими чавунними батареями, які можуть завоздушитися. Однак, є способи самостійно спустити повітря з радіаторів і повернути в дім тепло.

"Телеграф" розповідає, що потрібно зробити, щоб батареї у будинку знову стали гарячими та віддавали тепло.

Чому батареї холодні та як їх "оживити"?

Причиною того, що батареї ледь теплі або гріють нерівномірно, може бути завоздушення системи, пише сайт 3dpaneli.net.ua. Найчастіше воно виникає через неправильний запуск системи опалення. Також причиною повітря в трубах можуть бути іржа і невеликі тічки.

Вирішити проблему і повернути батареям тепло можна своїми руками, якщо знати, що саме робити. Після розповітрювання радіатори знову грітимуть і віддаватимуть тепло в дім.

Покрокова інструкція — як розповітрити батареї

Старі чавунні батареї найчастіше не мають спеціального крана, так званого крана Маєвського. Тому доведеться вручну випускати повітря через заглушку. Це не складно, головне це діяти дуже обережно.

Вам знадобляться гайковий або розвідний ключ, викрутка, ємність для води та рушник або ганчірка. Якщо є можливість, повністю відключіть опалення у будинку, щоб батареї були холодними.

Тепер знайдіть заглушку — найчастіше вона розташована вгорі радіатора збоку. Потім повільно та акуратно відкрутіть заглушку приблизно на чверть оберту. Якщо почуєте шипіння — все гаразд, це означає, що повітря виходить, а потім потече і вода. Коли побачите, що вода біжить рівною цівкою, потрібно швидко закручувати заглушку. Переконайтеся, що її повністю закрито і немає протікання води.

Тепер можна знову вмикати опалення. Після того як вийде повітряна пробка, батареї швидко нагріються і будуть віддавати тепло в будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перетворити опале листя на добриво для грядок. Що потрібно зробити у листопаді.