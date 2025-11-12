Делается всего за пару минут: бюджетная грелка из риса и носка покорила соцсети (фото)

Эта нехитрая грелка может стать настоящим спасением зимой

Украинцы во время войны готовятся к очередной сложной зиме. Отключения света во многих областях уже начались, не исключено, что будут отключать и отопление. Поэтому нужно подготовиться к разным сценариям и знать, как согреться, если вдруг не будет отопления.

"Телеграф" рассказывает, как сделать хорошую и бюджетную грелку из подручных материалов.

Как сделать грелку из носка и риса

Конечно, можно купить готовую грелку в магазине и обеспечить себя теплом на случай отключения отопления. Однако можно подойти к вопросу обогрева с креативом и сделать грелку самостоятельно.

Пользователь сайта wikihow.com поделился лайфхаком, как сделать грелку из носка и риса. Все, что вам понадобится, — это сырой рис (можно даже самый дешевый) и длинный носок из натуральных материалов (без пластика).

Насыпьте сырой рис в носок. Сделать это можно, уложив его в баночку и завернув манжеты по ободку. Когда рис будет в носке, завяжите его узлом и положите в микроволновую печь на несколько минут (в зависимости от мощности микроволновки).

После этого достаньте носок с рисом и вуаля — грелка готова. Рис хорошо держит температуру, поэтому на несколько часов сможет согревать вас. Когда грелка остынет, ее можно повторно отправить в микроволновку.

Если же дома нет электричества, но есть газовая плита, то разогреть рис для грелки можно также на сухой сковородке. Эффект будет примерно тем же. К слову, насыпать в носок можно и другие "ингредиенты", например соль, гречку или чечевицу.

