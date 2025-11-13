Ніколи цього не робіть. Яка одна ваша дія може скалічити кота

У котів є чутлива та важлива частина тіла, яку часто смикають

Хвіст котів — це важлива добре іннервована частина тіла, за яку не можна смикати чи тягнути. Адже такі дії можуть призвести до досить поганих наслідків.

Що треба знати:

У хвості котів є нерви, які регулюють роботу задніх лап, сечового міхура тощо

Котиків не можна тягати за хвіст у будь-якому віці

Смикання за хвіст може призвести до серйозної травми, внаслідок якої виникне нетримання сечі чи навіть параліч

Коти — це хижаки родини котячих, які мають свої анатомічні особливості будови. Одна з головних — це хвіст, який бере участь в орієнтації у просторі та має нерви. Йдеться не просто про нервові закінчення, а саме про нервові волокна, які й простягаються майже до кінця усіх хребців. Внаслідок того, що сам хвіст має досить мало м'язів та жирової тканини, він чутливий.

Коти

Тому коти досить гостро реагують, коли їм завдають болю саме в ділянці хвоста. Сам хвіст складається з 19-26 хребців, бувають й аномальні випадки. Є тварини, які народжується без хвостів, а є ті, що втрачають їх внаслідок травми. У будь-якому випадку ця частина тіла досить чутлива та дуже важлива.

Дитина тягне кота за хвіст

Саме завдяки хвосту та ще кільком механізмам коти можуть завжди приземлятись на лапи під час падіння чи стрибка та добре орієнтуються у просторі. Хвіст має закінчення, які відповідають за рухливість, роботу задніх кінцівок, сечового міхура, товстої кишки та інших органів. Тому незначне смикання чотирилапого за цю ділянку може призвести до негативних наслідків: від сильного болю до нетримання сечі. У крайньому разі — до повного знерухомлення.

Будова нервової системи кота

Як визначити настрій кота за положенням хвоста

стирчить трубою — тваринка знаходиться у гарному настрої;

піднятий вгору, але загнутий на кінчику — кіт готовий дружити;

розпушений хвостик по всій довжині — тварина хвилюється і насторожена;

розпушений у кілька разів, так звана ялинка — улюбленець збуджений і подає загрозливі сигнали;

хвіст завмирає горизонтально, а його кінчик легенько постукує — кішка полює;

піджимає хвіст під себе — боїться.

