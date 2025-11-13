Никогда этого не делайте. Какое одно ваше действие может искалечить кота

У кошек есть чувствительная и важная часть тела, которую часто дёргают

Хвост кошек – это важная хорошо иннервированная часть тела, за которую нельзя дергать или тянуть. Ведь такие действия могут привести к достаточно плохим последствиям.

Что нужно знать:

В хвосте кошек есть нервы, которые регулируют работу задних лап, мочевого пузыря и т.д.

Котиков нельзя таскать за хвост в любом возрасте

Смыкание за хвост может привести к серьезной травме, в результате которой возникнет недержание мочи или даже паралич

Кошки – это хищники семьи кошачьих, которые имеют свои анатомические особенности строения. Одна из главных – это хвост, который участвует в ориентации в пространстве и имеет нервы. Речь идет не просто о нервных окончаниях, а именно о нервных волокнах, которые и простираются почти до конца всех позвонков. Из-за того, что сам хвост имеет достаточно мало мышц и жировой ткани, он чувствителен.

Кошки

Поэтому коты достаточно остро реагируют, когда им причиняют боль именно в области хвоста. Сам хвост состоит из 19-26 позвонков, бывают и аномальные случаи. Есть животные, которые рождаются без хвостов, а есть те, что теряют их вследствие травмы. В любом случае эта часть тела достаточно чувствительна и очень важна.

Ребенок тянет кота за хвост

Именно благодаря хвосту и еще нескольким механизмам коты могут всегда приземляться на лапы во время падения или прыжка и хорошо ориентируются в пространстве. Хвост имеет окончания, отвечающие за подвижность, работу задних конечностей, мочевого пузыря, толстой кишки и других органов. Поэтому незначительное дергание четырехлапого за этот участок может привести к негативным последствиям: от сильной боли до недержания мочи. В крайнем случае – до полного обездвижения.

Строение нервной системы кота

Как определить настроение кота по положению хвоста

торчит трубой — животное находится в хорошем настроении;

поднятый вверх, но загнутый на кончике — кот готов дружить;

распушенный хвостик по всей длине — животное волнуется и насторожено;

распушенный в несколько раз, так называемая елка — любимец возбужден и подает угрожающие сигналы;

хвост замирает горизонтально, а его кончик легонько постукивает – кошка охотится;

поджимает хвост под себя – боится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто действительно сильнее — коты или собаки.