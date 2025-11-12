Коштує копійки, а ефект помітний одразу: американець підказав, як утеплити вікна взимку (відео)

Цей спосіб корисний для старих вікон із однокамерним склом

Напередодні холодів важливо утеплити вікна у приміщенні, а зробити це можна за допомогою підручних засобів. Наприклад, звичайна пухирчаста плівка допоможе зберегти тепло в будинку.

У Tik-Tok американець підказав, як правильно наклеїти плівку на вікно. Переживати не варто, за бажанням її можна з легкістю зняти.

Як і чим дешево утеплити вікна у квартирі

Американець розповів, що захистити вікна від протягів і зберегти тепло в будинку реально допомагає пухирчаста плівка. Її потрібно відрізати за розміром вікна, злегка збризкати поверхню мильним розчином або звичайною водою й акуратно приклеїти до скла.

Плівка створює повітряний шар між кімнатою та холодним склом, що значно зменшує втрати тепла та допомагає захистити приміщення від протягів.

У коментарях до відео автор зазначив, що приклеїв плівку плоскою стороною до скла, щоб вона краще трималася. Однак інші користувачі пишуть, що для максимальної теплоізоляції бульбашки повинні бути спрямовані до вікна, тому що таким чином вони створюють повітряну кишеню, яка утримує тепло.

Як утеплити вікна пухирчастою плівкою

Я приклеїв плоскою стороною до вікна, щоб добре трималося, але, можливо, для утеплення краще бульбашками до скла Автор відео

Також американець пояснив, що якщо мильний розчин висохне, то плівка не повинна відпасти. Якщо це станеться, потрібно просто повторити процедуру. Коли потреба утеплення зникне, плівку легко можна зняти.

У мене трималася всю зиму. Якщо падає – просто знову приклейте за допомогою мильного спрею. Вона легко знімається, коли потрібно. Якщо залишаються сліди мила, просто потрібно протерти вологою ганчіркою. американець

В Україні таку плівку легко купити у магазинах із будівельними матеріалами. Ціна залежить від щільності, розміру бульбашок та іншого.

Ціна на пухирчасту плівку в Україні

Щоб вам не замерзнути в холодну погоду, раніше Телеграф ділився способами зігрітися в будинку, не витрачаючи ні копійки.