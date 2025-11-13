Моя бабуся отримує 3 200 грн. Чи вистачить їй на життя у 2026-му році

З кожним роком фінансове становище пенсіонерів стає складнішим

В умовах економічної кризи в Україні ціни на продукти, паливо та комунальні послуги постійно зростають. Людям доводиться суттєво економити, аби забезпечити свої потреби.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, чи зможе пенсіонер прожити місяць на виплату у 3200 гривень у наступному році.

Що треба знати:

Багато пенсіонерів отримує пенсію розміром 3200 гривень

Цих коштів недостатньо, аби покрити життєво необхідні витрати

У 2026 році можуть зрости ціни на продукти і комунальні послуги

Чи реально прожити на 3200 гривень у 2026 році

Проєктний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб на 2026 рік закладений у розмірі 3288 гривень, тобто практично збігається з пенсією у 3200 гривень. Однак цих коштів замало, аби прожити місяць зараз, а тим паче у 2026 році.

За різними оцінками інфляція у 2026 році становитиме від 8,6% до 9,9%. Якщо пенсія розміром у 3200 гривень не зміниться, то купівельна спроможність багатьох пенсіонерів знизиться через зростання цін на товари, продукти й послуги.

Також у 2026 році можуть підвищити тарифи на комунальні послуги — природного газу, теплової енергії та гарячої води. Причиною є те, що тарифи, які встановлені зараз, не відповідають реальній ринковій вартості. Також підприємства виділяють 65-70% з бюджету лише на зарплати своїм працівникам.

Вартість тарифів може зрости у 2026 році, фото Freepik

Підвищення тарифів особливо позначиться на пенсіонерах. Рішенням може стати оформлення субсидії на оплату комунальних послуг.

Також можуть зрости ціни на продукти через постійні відключення електроенергії, оскільки це ускладнює їхнє зберігання. Здорожчання може сягнути 30%, на думку експертів. Насамперед це стосується молочної продукції та м’яса, які потребують постійного охолодження.

Ціни на продукти можуть підвищитись, фото Freepik

Відтак, пенсія у розмірі 3200 гривень у 2026 році буде дуже низькою для життя, щоб покрити необхідні витрати. Пенсіонер зможе прожити лише, якщо має фінансову підтримку від близьких, купує найпростіші продукти та не потребує ліків.

