Це слово часто використовували письменники

Українська мова має безліч цікавих та колоритних слів. Деякі з них знають не всі, наприклад, слово "тямок".

"Телеграф" розповідає, в яких випадках його використовують. Як пояснили на Порталі української мови та культури "Словник", "тямок" — це іменник чоловічого роду, який означає те саме, що "тяма" — свідомість, чи, у переносному значенні розуміння чогось, тямущість. Саме цих якостей не мають росіяни, які продовжують вести проти України жорстоку війну.

Вираз "без тями" означає стан повного нерозуміння, чи знепритомнення, втрати свідомості, забуття, або втрати контролю над собою чи ситуацією. У всіх цих випадках використовується й слово "тямок". Наприклад: "без тямку", "тямок повернувся".

Приклади з літератури

Лежала [дівчина] цілий день без пам'яті слаба, Але надвечір їй вернувся тямок (Л. Укр., І, 1951, 116).

(Л. Укр., І, 1951, 116). Він стояв, наче чмелений, і якось без тямку дивився вниз своїми косими очима… (Мирний, II, 1954, 197)

дивився вниз своїми косими очима… (Мирний, II, 1954, 197) Машина рушила, а Андрій все ще ніяк не міг прийти до тямку (Ю. Бедзик, Полки.., 1959, 46).

Синоніми до виразу без тями/без тямку

Непритомний / у непритомності

Без свідомості

У забутті

Зомлілий

У нестямі (більше про сильне емоційне збудження)

У маренні

Не при собі

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає слово "дзюра". Його часто вживають у західній частині України.