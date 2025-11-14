Вдасться зекономити до 100 гривень: в АТБ тривають вигідні знижки на ковбасу (фото)

Спеціальні пропозиції в "АТБ" на м'ясні вироби триватимуть недовго

Мережа супермаркетів "АТБ" пропонує акційні ціни на кілька видів ковбаси. Дещо можна купити зі знижками до 45 відсотків.

Знижки діють всього до 18 листопада, тож варто поквапитись, аби поповнити запаси за вигідними цінами. "Телеграф" проаналізував, на які товари в "АТБ" найбільша знижка.

Що можна придбати в "АТБ" за вигідними цінниками

Серед товарів зі значними знижками — ковбаси, які раніше коштували майже вдвічі дорожче. Наприклад, "М’ясна лавка" молочна тепер коштує 102,90 гривень за 550 грамів замість 171,60 гривень, а "М’ясна лавка" прем’єра — 107,50 гривень за 420 грамів. Остання знизила цінник на 72,5 гривні. Шинкова ковбаса цієї серії подешевшала з 221,90 гривень до 121,90 гривень за 500 грамів.

Крім того, на 300-грамову курячу ковбасу "Ковбасний ряд" теж зараз діє акція. Її можна придбати на 24,6 гривні дешевше — 35,90 гривень.

Акційні ціни діють до 18 листопада.

Товарні цінники зі знижками на ковбасу в "АТБ"

Серед інших акційних позицій — виріб фаршевий "Ковбасний ряд" за 76,70 гривень замість 102,40 гривень, а також 300-грамова упаковка ковбасок "М’ясна лавка" для хот-догів за 95,90 гривень, взявши яку, можна заощадити 24,4 гривні.

Які ще є акції в магазині

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у супермаркетах "Сільпо" стартували великі знижки на каву різних брендів. Місцями акція складає 55 відсотків.