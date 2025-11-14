Удастся сэкономить до 100 гривен: в АТБ действуют выгодные скидки на колбасу (фото)

Специальные предложения в "АТБ" на мясные продукты продлятся недолго

Сеть супермаркетов "АТБ" предлагает акционные цены на несколько видов колбасы. Некоторые товары можно купить со скидками до 45 процентов.

Скидки действуют всего до 18 ноября, так что стоит поторопиться, чтобы пополнить запасы по выгодным ценам. "Телеграф" проанализировал, на какие товары у "АТБ" самая большая скидка.

Что можно приобрести в "АТБ" по выгодным ценникам

Среди товаров со значительными скидками — колбасы, которые раньше стоили почти вдвое дороже. Например, "Мясная лавка" молочная теперь стоит 102,90 гривен за 550 граммов вместо 171,60 гривны, а "Мясная лавка" премьера — 107,50 гривен за 420 граммов. Последняя снизила ценник на 72,5 гривны. Шинковая колбаса этой серии подешевела с 221,90 гривны до 121,90 гривны за 500 граммов.

Кроме того, на 300-граммовую куриную колбасу "Колбасный ряд" тоже сейчас действует акция. Ее можно приобрести на 24,6 гривны дешевле – 35,90 гривны.

Акционные цены действуют до 18 ноября.

Товарные ценники со скидками на колбасу в "АТБ"

Среди других акционных позиций — изделие из фарша "Колбасный ряд" за 76,70 гривны вместо 102,40 гривен, а также 300-граммовая упаковка колбасок "Мясная лавка" для хот-догов за 95,90 гривны, взявши которую, можно сэкономить 24,4 гривны.

Какие еще есть акции в магазине

