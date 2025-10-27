Українка знайшла жука з "обличчям чоловіка". Це виявився небезпечний шкідник (фото)

Комаха здатна знищити велику кількість врожаю

Українка зустріла дуже гарного жучка, на спинці якого можна розгледіти обличчя чоловіка: він виявився небезпечним шкідником. Деякі комахи мають дуже химерний вигляд, раніше в мережі показали метелика, що виглядає як маленький дрон.

Невеликого бронзового жучка з довгим "носиком" українка показала у Facebook-групі "Комахи України". Вона зустріла його 24 жовтня на Вінничині. Авторці фото підказали, що це — казарка плодова (Rhynchites bacchus) — надзвичайно небезпечний шкідник плодових садів.

Казарка має на спинці "портрет" чоловіка

Довжина жучка 4–7 мм, він малиново-пурпурового або золотисто-мідно-червоного кольору з фіолетовим або золотисто-зеленим блиском. Хоботок, лапки та вусики часто фіолетові. Але найцікавіше, що на спинці казарки чітко промальовується обличчя людини.

На спинці казарки - ніби відбиток обличчя

Як придивитись ретельно, я побачила лице, чоло, ніс, вуса. Лице чоловіка симпатичного, — пишуть у коментарях

Гарна, але дуже шкідлива

Казарка пошкоджує багато видів плодових дерев: яблуню, сливу, абрикос, грушу, вишню та інші. Комаха зимує під опалим листям, а коли повітря прогрівається до +7 градусів, виходять на поверхню. Живляться бруньками, молодими листям та бутонами, вигризаючи в них отвори.

Крім того, шкодять молодим плодам — самка прогризає в них отвір та відкладає туди яйце. Потім вона повністю або частково підгризає плодоніжку, плід падає на землю і починає гнити.

Через це казарка є дуже шкідливою і вважається одним із найнебезпечніших шкідників садів. Вона шкодить і брунькам, і молодій зав'язі, але найбільшої шкоди завдає те, що самки відгризають плодоніжки. Саме через це незрілі плоди просто обсипаються з дерев, адже одна самка може відкласти до 200 яєць, знищивши велику кількість майбутнього врожаю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили комаху з дуже токсичною отрутою. Вона викликає важкі опіки та навіть смерть.