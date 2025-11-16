Дзеркало у ванній більше не запотіває: один простий засіб і проблема зникне назавжди

Проблема запотівання дзеркал у ванній знайома кожному, хто любить гарячий душ. Після кількох хвилин у теплій парі скло вкривається вологим серпанком, через який неможливо побачити власне відображення.

Навіть якщо витерти поверхню рушником, ефект триває кілька секунд — пара знову осідає краплями. Причина явища проста: тепле повітря, насичене вологою, стикається з холодною поверхнею дзеркала, і водяна пара перетворюється на дрібні краплі. У результаті з’являється конденсат, який не лише заважає користуванню, а й з часом може залишати плями чи навіть мікропошкодження на покритті скла. Як цього уникнути — розповідає "Телеграф".

Так, існує простий і безпечний спосіб запобігти запотіванню — рідкий гліцерин. Цей аптечний засіб, який коштує зовсім недорого, виявився надзвичайно ефективним побутовим рішенням. Гліцерин створює на поверхні скла тонку, майже непомітну захисну плівку. Вона запобігає осіданню крапель пари, утворюючи бар’єр між вологою і дзеркалом.

Щоб обробити поверхню, достатньо нанести невелику кількість гліцерину на ватний диск або чисту суху серветку й рівномірно розтерти по склу. Коли перший шар висохне, можна нанести другий для кращого ефекту. Дзеркало після цього залишається прозорим, без розводів і, головне, не пітніє навіть у найвологіших умовах.

Результат триває від кількох днів до тижня — залежно від того, як часто використовується ванна кімната. Оптимально повторювати процедуру один-два рази на тиждень.

Такий метод поєднує простоту, ефективність і безпечність. Без жодної хімії та складних засобів звичайний гліцерин перетворює звичне дзеркало на зручну й завжди чисту поверхню, яку не затьмарить жодна пара.