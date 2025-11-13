Цей прилад мотає електрику, як цілий офіс з ноутбуками: економте тисячі на рівному місці

Гроші можуть "йти" навіть, коли цей прилад в режимі очікування

Багато українців у квартирах мають побутовий прилад, який буквально пожирає електроенергію, — посудомийна машина. Вона намотує в десятки разів більше світла, ніж "проста" техніка і це може вийти вам у копієчку.

"Телеграф" розповідає про те, скільки можна заощадити, якщо тимчасово відмовитися від ненажерливої техніки.

Скільки "мотає" посудомийка

У середньому сучасні посудомийні машини споживають від 0,5 до 0,8 кВт·год на годину. У той час як споживання електроенергії в старіших моделях може досягати навіть 2 кВт-год. При цьому середній цикл миття може досягати 2-3 годин.

Таким чином, якщо взяти машинку із споживанням 1 кВт-год, то вона "з’їсть" 2-3 кВт-год за один цикл.

При регулярному використанні цей електричний "звір" може намотати близько 75 кВт·год на місяць та 912 кВт·год на рік.

Порівняння з іншими приладами

Середній ноутбук із споживанням 85 Вт за ті ж 3 години "намотує" всього 7,65 кВт·год на місяць і 93 кВт·год на рік. Тобто вдесятеро менше, ніж посудомийна машина.

Скільки це в грошах

Зараз в Україні 1 кВт-год коштує 4,32 грн.

Місяць використання посудомийки обійдеться вам приблизно в ~ 320 гривень.

Рік використання — ~ 3900 гривень.

Найбільш затратні електроприлади

Як заощадити

Перше, що спадає на думку — менше використовувати посудомийку. Справді, скоротивши її роботу вдвічі, на місяць можна заощаджувати до 160 гривень, а на рік до 2000 гривень.

Існує менш "жертовний" спосіб. Але він допоможе не всім. Річ у тому, що деякі сучасні посудомийні машини мають економічний режим роботи, який може знижувати споживання електроенергії аж до 3 разів. Тобто економія за місяць до 200 гривень, а за рік до 3 тисяч без необхідності припиняти використання.

Крім того, при тривалій відсутності вдома повністю відключайте пристрій від мережі, щоб уникнути зайвих витрат у режимі очікування. Це також дозволить заощадити,

